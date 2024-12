Janković je istakao da je „godina koja je za nama bila, kao i mnoge prethodne godine nažalost, godina u kojoj su nam najveću poteškoću predstavljale finansije, odnosno obezbeđivanje sredstava za nesmetano programsko, redovno i svako drugo funkcionisanje“, jer je, kako je rekao, podrška Ministarstva kulture u protekloj godini bila – simbolična, dok je finansiranje projekata UKS (ali svih drugih, 37 reprezentativnih Udruženja u kulturi) od strane Sekretarijata za kulturu grada Beograda ove godine u potpunosti izostalo, odnosno uopšte nije bilo Konkursa, niti su sredstva za kulturne manifestacije na bilo koji drugi način doznačivana. Uprkos tome, kao i problemima u vezi sa zgradom u Francuskoj 7, čiji se krov delimično urušio i prostorije u jednom trenutku bile poplavljene, UKS je, uz pomoć ljudi dobre volje, donatora i sponzora, poslovao pozitivno, nema neizmirenih obaveza ni po jednom osnovu i uspeo da sve svoje programske aktivnosti realizuje – preko 200 tribina, književnih večeri, okruglih stolova i drugih programa je održano, održani su 61. Beogradski međunarodni susreti pisaca, uz učešće 23 gosta iz 20 zemalja, obeleženi su i Dani Ćirila i Metodija – Dani slovenske pismenosti, Književne novine redovno izlaze, jednom mesečno, a poseban uspeh, po Jankovićevim rečima, predstavlja to što je u protekloj godini izvršena kompletna digitalizacija svih brojeva, od 1948.do danas, tako da je moguće imati uvid u značajnu književnu i arhivsku građu ovog glasila UKS, koje u kontinuitetu izlazi već 76 godina.

Janković je, iznoseći planove za naredni period, istakao da će „posebna pažnja i dodatni napori biti usmereni na to da se pravni i svaki drugi status, uključujući i proces sanacije i adaptacije, zgrade UKS u Francuskoj 7, trajno reši“, za šta postoji saglasnost i odlučnost svih članova UO, kao i spremnost „da iskoristimo sva raspoloživa sredstva, uključujući i pritisak javnosti kroz medijsko ukazivanje na to šta se dešava, kako bi ovaj, ne samo materijalno-finansijski problem, konačno otpočeo da se rešava. Ohrabruje činjenica da je Ministarstvo kulture na Vladi pokrenulo proceduru i da je ministar Selaković rekao da je opredeljena suma od 30 miliona dinara, za prvu fazu adaptacije i sanacije, za šta UKS izražava posebnu zahvalnost lično ministru, kao prvom koji je pokazao da je i u praksi spreman da problem reši. Ovo posebno podvlačim – uzimajući u obzir činjenicu da je naredna, 2025.godina, godina jubileja – 120-ta godišnjica osnivanja UKS i da bi to trebalo dostojno i dostojanstveno obeležiti.“