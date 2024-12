- Bilo je izuzetno važno da niko ne mašta i ne zamišlja nešto što ne možemo da izvedemo. To može da bude put u propast. Dešavalo se sa raznim projektima, a desilo se i sa prvim pokušajem snimanja "Volje sinovljeve" . Nisam smeo da dozvolim da se to ponovi. Imam iskustva i u rediteljskim vodama, posebno sa akcionim scenama, specijalnim i digitalnim efektima koji su bili izuzetno važni za ovaj projekat. Znao sam od starta šta možemo, a šta ne, i konstantno sam sa kolegama radio na tome da smestimo priču u okvire realnog, što nije bilo lako.



- Navešću primer, u scenariju piše "ulice grada", to može da bude svašta, lokacija za to može da bude napušteno radničko naselje u Kazahstanu, ili kompletno zatvaranje Beograda, ili možda i manjeg grada u Srbiji na dvadesetak dana za potrebe snimanja, ali sve to nije realno u okvirima budžeta. Jedini realan način da snimimo grad bio je baš taj kako smo ga i kreirali u filmu.