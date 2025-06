Ana Radmilović danas bi imala 51 godinu, a preminula je 2017. u Beogradu

Legendarni glumac Zoran Radmilović, koji sa pravom nosi epitet barda srspkog glumišta i danas je lik koga obožavaju sve generacije. Njegova ćerka Ana, koju je dobio u braku sa voljenom Dinom, danas bi imala 51 godinu, a preminula je 2017. u Beogradu, u kom se i rodila i odrasla.

Kada je imala samo 11 godina njen legendarni otac je preminuo, a za života je o govorila kako ga je uvek ostala željna.

"Ostala sam ga zauvek željna... Ceo život mi nedostaje tata," kazala je svojevremeno Ana, a o odnosu s njim osvrnula se i u svojoj knjizi "Kad je svet imao brkove".

"Kajala sam se što se na onom stepeništu nisam zadržala duže, zauvek ako treba. Što sam na kraju izašla iz njegovog zagrljaja, strčala niz stepenište i izašla u neki svet, život bez veze, glup život i još gluplji svet bez njega. Kajala sam se što ga nisam prepoznala kada je spavao u bolničkom krevetu, mršav i sasvim sed, za mesec dana sasvim nestao, što nisam ušla, zagrlila ga, legla kraj njega kao uvek pre, možda bi se probudio, ozdravio čak. Možda bi i život i svet izgledali drugačije da sam to uradila – a nisam. Stajala sam paralisana na vratima bolničke sobe u koju nisam smela da zakoračim i nisam htela da verujem kako je to što vidim on. Ja ga nikada i ničim neću nadoknaditi," napisala je Ana u svom delu.

U intervjuu za Story, 2013. godine, govorila je o njegovim poslednjim danima:

"Nisam mnogo prisustvovala njegovom odlasku jer su me sklonili pošto sam bila maloletna. Ali, istina je da je radio do mesec dana pred smrt. Bio je profesionalac i to je bila njegova odluka. Nije hteo da prima hemioterapiju govoreći: "Ja ću da živim i umrem u komadu kao čovek". I tako je išao do kraja. To je legitiman izbor, ali otišao je previše mlad, sa samo 52 godine. Smrt je svinjarija," kazala je Ana pa nastavila:

"Govore mi da fizički podsećam na njega, ali to uopšte nije ljubazno jer je on bio čovek s velikim nosem i brkovima. Majka mi je bila lepotica, ali, eto, šta ću! (smeh). Sećam se kako je bio nežan i blag čovek, dobroćudan namćor. Ma, nisam htela da se odvajam od njega kada je bio tu. Želela sam da stalno budemo zajedno i da idemo negde. Ostala sam ga zauvek željna... Ceo život mi nedostaje tata," iskrena je bila pa se osvrnula i na to kako ju je savetovao da ne krene njegovim stopama.

"Dok sam bila mala, želela sam da budem glumica, a tata mi je stalno govorio: "Šta će deca i žene na televiziji", i nije me pustio u glumačku grupu Bate Miladinovića. Kasnije sam glumu upisala po inerciji i mislila sam da će biti lako, a onda sam shvatila da nemam talenta i kako sam previše stidljiva. Naravno da su me sputavala i konstantna poređenja s njim: "Vidi, ona nije kao Zoran...". Mnogi glumci nisu kao Zoran, pa ih to nije sprečavalo da se bave glumom, ali mene jeste i nikada se nisam bavila tim poslom. Postala sam novinar iako ih on nije voleo jer osim pisanja ne umem ništa drugo da radim," rekla je Ana tada za Story.

Podsetimo, Ana Radmilović rodila se u Beogradu gde je i odrasla. Završila je Dvanaestu beogradsku gimnaziju u Novom Sadu, a nakon toga diplomirala je glumu u klasi profesora Radoslava Milenkovića. Radila je u Centru za kulturnu dekontaminaciju, takođe i kao savetnik za kulturu u SO, a svojevremeno su je i angažovali i u Kancelariji za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije.

Takođe je bila i tekstopisac pa stoji iza nekoliko dela za modnu operu. Bila je i autor poetske duodrame koja je 2015. godine izvedena uz simfonijski orkestar, a njeno ime stoji i iza režije muzičkog spota grupe "KAL". Takođe je bila član Udruženja novinara Srbije, a napisala je i nekoliko književnih dela poput: "Kad je svet imao brkove", "Tezge, pumpe, u brdima manastiri", "Žena bez horoskopa", "Zalažem se za laž", kao i zbirku intervjua, citata, pesama i odlomaka iz dnevnika Zorana Radmilovića.

