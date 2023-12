MISTERIOZNI KRAJ ĆERKE GLUMCA ZORANA RADMILOVIĆA: Bila poznata novinarka, ali doživela potresnu sudbinu o kojoj se malo zna

Jedan od najvoljenijih i najcenjenijih glumaca na prostoru stare Jugoslavije bio je Zoran Radmilović. Iza njega su ostale brojne zapažene uloge, ali i supruga Dina i njihova usvojena ćerka.

Ćerka Zorana Radmilovića Ana Radmilović bila je ugledna književnica i novinarka od čijeg su pera mnogi zazirali.

Iako je bila diplomirana glumica, tim poslom nikada se nije bavila.

Ana Radmilović završila je Dvanaestu beogradsku gimnaziju, diplomirala je glumu u Novom Sadu, ali nije se posvetila tom pozivu, nego novinarstvu i pisanju. Niz godina bila je zapaženi izveštač o događajima sa Kosova.

Objavila je knjige "Zalažem se za laž" (2009, priređivač tekstova svog oca Zorana Radmilovića), uzbudljivu, smešnu i tužnu, pisanu iz donjeg rakusa, iz ugla deteta, prozu "Kad je svet imao brkove" (2011) i pseudodokumentaristički roman "Tezge, pumpe, u brdima manastiri" (2012).

Pisala je za mnoge listove i iza sebe ima više od dve hiljade tekstova, izveštaja, intervjua i kolumni.

Ćerku Zorana Radmilovića ceo život je pratilo poređenje sa slavnim ocem.

- Govore mi da fizički podsećam na njega, ali to uopšte nije ljubazno jer je on bio čovek s velikim nosem i brkovima. Majka mi je bila lepotica, ali eto, šta ću! Sećam se kako je bio nežan i blag čovek, dobroćudan namćor.

- Ma, nisam htela da se odvajam od njega kada je bio tu. Želela sam da stalno budemo zajedno i da idemo negde. Ostala sam ga zauvek željna... Ceo život mi nedostaje tata - govorila je.

Ana je pričala i o tome koliki ponos, a koliko teret joj je donosilo slavno prezime:

- Veoma sam ponosna na njega i razumljivo je da mi ne smeta. Pošto se brzo sazna ko mi je otac, verujem da su ljudi zbog toga malo blaži prema meni i manje mi zameraju neke stvari.

- Možda nije tako, već mi se samo čini, međutim, meni je lepše da verujem u to. Osećam se sigurnije ako mislim da me ljudi nekada malo poštede svoje ljutnje zato što sam mu ćerka.

Takođe je isticala da joj je poređenje sa ocem, kada je gluma u pitanju, veoma smetalo i odmagalo u poslu, piše Stil.rs.

- Dok sam bila mala, želela sam da budem glumica, a tata mi je stalno govorio: "Šta će deca i žene na televiziji" i nije me pustio u glumačku grupu Bate Miladinovića.

Kasnije sam glumu upisala po inerciji i mislila sam da će biti lako, a onda sam shvatila da nemam talenta i da sam previše stidljiva.

- Naravno da su me sputavala i konstantna poređenja sa njim: "Vidi, ona nije kao Zoran"... Mnogi glumci nisu kao Zoran, pa ih to nije sprečavalo da se bave glumom, ali mene jeste i nikada se nisam bavila tim poslom. Postala sam novinar iako ih on nije voleo, jer osim pisanja ne umem ništa drugo da radim.

Ana je iznenada preminula 2017. godine u 43. godini. O uzroku njene smrti dugo se spekulisalo, ali brojne sumnje nikada zvanično nisu potvrđene.

Posle nepune dve godine umrla je i njegova voljena Dina, ali iza legendarnog glumca ostala je neprocenjiva kulturna zaostavština koja će zauvek biti upamćena.

(Kurir.rs/Stil/Glorija/preuzela: T.J.)

Bonus video:

01:08 Producent i glumac Nedeljko Bajić o tome kako je dobio ime, slučajni susret u Sarajevu