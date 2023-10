ZBOG NJIH JE PUBLIKA OD SMEHA PADALA SA STOLICE! Oni su naši najveći komičari: Replike su kultne, a ON JE MORAO DA IMA PARTNERA

Sto godina od rođenja barda domaćeg glumiša Milosava Mije Aleksića navršilo se 26. septembra. U čast legendarnog umetnika od 10. oktobra u Gornjem Milanovcu biće organizovani "Dani Mije Aleksića", gde će se i dodeliliti istoimena nagrada Branimiru Brstini.

foto: Printscreen YouTube

Mija je ostao upamćen kao vrhunski glumac i jedan od najboljih komičara na našoj sceni. Nezaboravne su emisije u kojima je igrao zajdeno sa Miodragom Petrovićem Čkaljom. Toliko su ih obožavali da se govorilo: "Drug Tito, pa Mija i Čkalja".

Njih dvojica bili su vrhunski komičari, a poredn njih titulu najvećeg komičara na našim prostorima nose i Milan Lane Gutović i Zoran Radmilović. Kada bi bilo ko od njih četvorice izašao na scenu, ljudi bi padali sa stolice, a to je umeće bilo svojstveno samo njima.

foto: ATA images

Ove nedelje predstavljena je i monografija o Milanu Lanetu Gutoviću, koju je nastala u okviru edicije dobitnici Dobričinog prstena. Na promociji ovog dela čija je autorka Tatjana Nježić okupili su se znalci drmaske umetnosti.

O čuvenom Lanetu govorili su i Jelisaveta Seka Sablić, Tatjana Mandić Rigonat, Petar Božović, profesor Stanko Crnobrnja, Jug Radivojević i Nebojša Dugalić.

Salom je sve vreme odzvanjao smeh, a kada se pomene smeh on se prirodno vezuje za Radmilovića, Miju, Čkalju i naravno Laneta.

foto: ATA images

Profesor Stanko Crnobrnja osvrnuo se na komediju i koliko je ona kao žanr teška, a prisutnima je otkrio i da su najveći komičari upravo bili njih četvorica, te da im nema ravnih.

- Imamo brilijantnih glumaca u svim generacijama. Komedija je jedna od najtežih i ja sam se usudio da vam približim pandane komedije, a to su Zoran Radmilović, Mija Aleksić, Miodrag Petrović Čkalja i Milan Lane Gutović. To su četiri različite vrste komedije, glume i doživljavanja. U komediji je bitno da glumac može da vlada monologom. Vi ste sami pred publikom i predstavljate im nešto što će da ih sruši sa stolice od smeha - započeo je Crnobrnja.

foto: Pritnscreen

Gutović je ostao upamćen televizijskoj publici po ulozi Srećka Šojića, a zanimljivo je da je njegov "Kabare" zapravo bio komad tokom koga je publika padala sa stolice od smeha.

- Kad bi Lane krenuo sa njegovim "Kabareom" publika bi u roku od 5 minuta padala sa stolice. Tu formu kabarea ne verujem da je neko tako vrhunski shvatao. Bio je kompletan autor tih predstava. Njegov "Kabare" je vrhunac naše pozorišne istorije. To je onaj humor da sa mrtvom facom dolazite do toliko smešnih i zabavnih situacija da publika ne može da odoli. Takav je bio i u civilu. Unese ti se u facu i ti sad ne znaš da li se šali ili je ozbiljan. To je izluđivalo reditelje. On je u tome u velikoj meri uživao - istakao je Crnobrnja pa se nadovezao:

foto: Arhiv Ateljea 212

- Zoran Radmilović je takođe bio veliki monologista. Setimo se samo "Radovana Trećeg". Obojica su savršeno radili sa očima i ustima. Niko to nije mogao kao njih dvojica.

Neprevaziđeni dvojac bili su svakako Mija i Čkalja, o njima se govorilo uvek u superlativu, ali oni su se razlikovali u odnosu na Zorana i Laneta.

foto: Printskrin / You Tube

- Sa druge strane Mija Aleksić i Čkalja su bili dijaloški i geg humoristi. Zanimljivo je da Čkalja nije mogao bez dijaloga. On je morao da ima ispred sebe nekoga kome će se obraćati - objasnio je Crnobrnja i dodao:

- Vrhunski komičari su izuzetno teška vrsta i možda je kliše da svi imaju duboku emociju koju kanališu i primiruju.

(Kurir.rs)