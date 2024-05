"DELUJEŠ KAO NEVEROVATNA ŽENA, ALI...": Devojka je ostala ZAPANJENA komentarom DEČKA, čim je čula OVO odmah ga je BLOKIRALA

Žena je na društvenim mrežama podelila neprijatno iskustvo koje je doživela posle dejta. Šokirana devojka ostavljena je posle jela. Dečko koji je izveo na večeru je optužio da je "pohlepna za hranom" i objasnio da je bio besan zbog toga.

Dajmond je podelila tekstove sa svog sastanka na društvenoj mreži X.

U porukama je otkrio je da ima jednu zamerku koja je zasenila njihov inače prijatan zajednički obrok.

Njegova zamerka je šokirala

"Iskreno, deluješ kao neverovatna žena, ali mislim da nismo kompatibilni", napisao je on.

Objasnio je da mu se stomak okrenuo nakon što je gledao kako jede.

foto: Printscreen X

"Pojela si celu prokletu salatu, što uopšte nije damski. Pohlepna si za hranom i potrebna mi je žena koja zna kada da prestane da jede.", napisao je.

Njen "partner" je rekao da ne misli da će uspeti s obzirom na njegov način života.

"Znaš da svakodnevno pripremam obroke i idem u teretanu. Osećam da ćeš u bliskoj budućnosti imati višak kilograma", rekao joj je.

Napomenuo je da nema drugih zamerki na nju.

„Još uvek želim da se družim, ali mi je to smetalo. Umalo sam eksplodirao. Ipak, volim tvoju energiju. Savršena si, samo to je jedna stvar me jako nervira. Kako si mogla da jedeš toliko?“ napisao je muškarac u porukama.

Kasnije je devojka objavila njegove poruke, što je navelo druge da procene ponašanje njenog partnera.

Prvi susret je bio i poslednji

Iako je to bio njihov prvi susret, mnogi ljudi u komentarima su smatrali da treba da bude i njihov poslednji.

"Salatu? On sve ovo radi zato što je ona pojela salatu? Samo ga blokiraj i nastavi dalje. Zvuči pun sebe", rekla je jedna osoba.

„Nešto mi govori da ovaj čovek želi da komanduje o tome šta žene treba da rade“, objasnio je neko drugi.

Mnogi su se složili da joj je partner učinio uslugu tako što je podelio njegovu zabrinutost.

"Makar si dobila besplatnu salatu. To je pobeda", istakao je drugi komentator.

(Kurir.rs/NajŽena/J.M.)

