Dugogodišnji član Beogradskog dramskog pozorišta, glumac Dejan Matić Mata , preminuo je 5. februara u Beogradu, posle duge i teške bolesti . Na Crvenom krstu od njega su se danas oprostile njegove kolege i prijatelji. On je bio omiljen i igrao je u gotovo svim pozorištima u Beogradu.

Dosta smo uradili. Možemo biti ponosni. Radili smo u najgora vremena, borili smo se za koricu hleba, igrali smo za 10 maraka, ali sa tom energijom prošli smo kao da smo živeli negde u raju. Znam da si sad u prvom redu nekog balkona gore i da uživaš u ovoj mojoj nelagodnosti, kao kad mi umesto "gopsodine Krokson, to je nemoguće", kažeš "gospodine Krokson, to je menoguće" i onda me gledaš kako ću da se snađem.