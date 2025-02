Mata je znao tu tajnu veštinu. Lako, kao da je za to oduvek spreman. Za mene, on će zauvek ostati moj Krempi, iz predstave "Džinovska torta", i moj brat Grim, iz predstave "Snežana".

Zato, ako svratite u "Puž", i učini vam se da u promeni svetlosnih efekata ugledate jedan kovrdžavi pramen kose ili dobro znani pogled, niste se prevarili. To Mata, nevidljivom rukom šalje dobar vetar u leđa nekim novim klincima na sceni, i van nje.

Podsetimo, Dejan Matić je rođen u Beogradu 1963. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti 1990. godine u klasi prof. Milenka Maričića. Glumačku karijeru počeo je u Ateljeu 212, u međuvremenu igrao je i u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Pozorištancu "Puž", kao i u Malom pozorištu "Duško Radović", gde postaje i stalni član od 1993.godine do 1997. godine. Sa Draganom Jovanovićem i Radetom Markovićem 1991. godine osniva pozorišnu trupu "T. Kuguar" a 1996. godine i rock 'n' roll sastav "VIS The Kuguars" sa kojim nastupa u "Zvezdara teatru". Autorski projekti ove trupe - "Smešna strana istorije" i "Smešna strana muzike" kultni su naslovi za mnoge generacije, a predstave su igrane na kartu više i u zemlji i inostranstvu sve do 2006. godine. Stalni član BDP postaje od 1997. godine.