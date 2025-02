"Sve je teško. Krećete iz početka, sve. Bila sam ranije u Izraelu kao turista. Jedno je biti turista, a drugo je živeti tamo. Od jezika, kulture, koja je meni prijemčiva i bliska, meni je to bio izazov, a ne nešto najteže. Gledala sam to pozitivno i upoznala sam tamo ljude iz celog sveta. Naučila novi jezik i stvari. Živim potpuno drugačiji život, ali to ne znači da mi ne nedostaju stvari iz Srbije, a posebno ljudi," kazala je svojevremeno glumica pa istakla da već neko vreme živi na dve relacije.