"U nedoumici i sa velikim pitanjem - zašto? Dok su nam ove reči navirale, srce nam se punilo tugom, ali i ogromnom zahvalnošćču za svaki trenutak proveden sa našom Aki. Uvek vedra, vesela, nasmejana, puna ljubavi za sve oko sebe. Jednom rečju - posebna. Njena radost, smeh i energija bili su zarazni, a talenat za muziku i ples dar koji ju je činio jedinstvenom. Taj talenat je skormno čuvala za sebe i bilo je teško naterati je da zapeva i pred najbližima. Kada je talenat pobedio skromnost, snimila je nekoliko pesama, pa i spot. I svima nama koji smo je voleli postala je zvezda i inspiracija. Volela je muziku, knjige, Harija Potera, Seranove... A najviše svoju porodicu i prijatelje. Njena sposobnost da voli svim srcem bila je dar koji je nesebično delila sa svima koji su je okurživali. Bila je divna sestra svojoj Isidori, brižna unuka, sestričina, tetka, a posebno najlepša i najvoljenija ćerka Buletu i Goci. Mnogbrojnim ljudima ovde ona je bila najbolji prijatelj. To je bila naša Aki - osoba koja se voli, i to mnogo govori o njenoj veličini, o njenom srcu i duši koja je uvek bila spremna da zagrli sve oko sebe. Ona je bila neko ko vam pruži mir i veru da će sve biti u redu. Kako da nastavimo dalje bez nje, ne znamo. Jedino što znamo je da moramo da primenimo ono što smo naučili od nje i po čemu ćemo je najviše pamititi - hrabrost, borbenost, duhovitost. Meni si, Aki, bila najbolji prijatelj, i tako će ostati zauvek. Kroz mene ćeš živeti i nosiću te svuda sa sobom. Ova tuga nikada neće proći. Ostaje samo vera i nada da ćemo naučiti da živimo sa njom. Draga naša Aki, hvala ti što si nesebično delila svoju radost, ljubav, smeh i vreme sa svima nama. Najviše ti hvala što si se borila do samog kraja i oprosti nam što nismo mogli da te sačuvamo, ali obećavamo da ćemo tvoj duh nositi u našim životima i činiti sve da tvoje ime, tvoja ljubav i tvoja snaga žive u svemu što činimo."