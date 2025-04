- Rekao mi je "Pa dobro, idi piši, ja ću da pišem kod mene". Htela sam da nadgledam to njegovo spremanje za spavanje da se ne spotakne, da ne padne. Zaboravila sam da kažem da je on te noći negde oko 10 sati zapeo za tepih i pao između police za knjige i stola. Nije imao mišiće da se digne, nisam ni ja mogla da ga dignem pa sam pozvala mog sina koji je odmah došao. I kada smo ga digli, on je odmah seo za što i počeo da piše. Uspela sam da ga nagovorim da legne tek kad sam ja legla. On je obukao pidžamu, legao pored mene i zagrlio me. Zaista neverovatno. Ako postoji neka mirna, spokojna smrt, on je na neki način to doživeo. On je umro u mom zagrljaju. Ja sam bila njegov poslednji prijatelj. Imao je on mnogo prijatelja, ali je često govorio da su mu prijatelji mrtvi i to je zaista bilo tako - ispričala je Ćosićeva naslednica.