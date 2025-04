- Objasnili su mi da svima moram da govorim da se zovem Fića Kalinić i da nikako ne smem da spominjem oca. Bio je to težak i dosta nerazumljiv zadatak za nekog ko je tek napunio dve godine - rekao je David za Telegraf 2015. godine, nakon osvajanja NIN-ove nagrade, dodajući da su meštani odlazili u zbegove kada bi se saznalo da se priprema racija, ali da su česti bili i iznenadni upadi vojske.

Jednom su, prema njegovim rečima, čitavo selo poterali u logor u Sremsku Mitrovicu. Do poslednjeg dana se sećao kako ga je majka držala za ruku, dok je u drugoj nosila njegovog brata, starog svega nekoliko meseci. One, koji su zaostajali ili nisu mogli da prate kolonu, ubijali su. Iz ovog bolnog sećanja nastala je dirljiva priča, koju je napisao kada mu je bilo svega deset godina.

- Napisao sam kako su nas terali u logor i kako sam u jednom trenutku zastao, jer nisam imao snage da hodam dalje. Majka je u očajanju pokazala jedno razgranato drvo u daljini govoreći da je to trešnja i da ništa za nas neće ostati ako stignemo poslednji. Mnogo sam voleo trešnje i dao sam sve od sebe da ne posustanemo. Na konkursu tada jedine dečije novine "Pionira", između četiri hiljade prispelih radova dobio sam prvu nagradu. Eto, tako sam postao pisac - rekao je tada književnik.

Kasnije su mu uzori bili Edgar Alan Po, Kafka, Potocki - idoli većine mladih intelektualaca stasalih za studije početkom šezdesetih. Bilo je to zlatno doba književnih časopisa "Delo", "Savremenik", "Vidici", izdavačkih kuća "Prosveta" i "Nolit".

- Svi smo se pozivali na svetsku tradiciju, jednako kao i na domaću. Pekić je kao svoj uzor isticao Tomasa Mana, Kovač Foknera, Kiš francuski novi talas, a ja Poa i Kafku. Počeli smo intenzivno da se družimo, sastajemo, jedni drugima čitamo ono što smo napisali. Kiš je pritom postavio uslove u druženju. Nismo smeli jedan drugome da nameštamo poslove niti da se međusobno hvalimo po časopisima. To je samo učvrstilo naše prijateljstvo. Ostali smo prijatelji do kraja, do prerane Kišove, a potom i Pekićeve smrti.