CELO TELO ME BOLI, U MODRICAMA SAM! OVAJ ČOVEK ME SAMO BACA! Glumica otkrila sve o mučnim scenama koje joj je priredio Kijanu Rivs

Pop kultura CELO TELO ME BOLI, U MODRICAMA SAM! OVAJ ČOVEK ME SAMO BACA! Glumica otkrila sve o mučnim scenama koje joj je priredio Kijanu Rivs

- Imala sam već iskustvo u akcionim filmovima, ali nisam bila svesna koliku disciplinu ovakva uloga traži. Treninzi su bili iscrpljujući, fizički i mentalno. Tokom snimanja pokazivala sam modrice kao da su ordenje. Ali taj proces me je i uveo u lik i pomogao mi da razumem kako Eva jača i stiče samopouzdanje.

- Imala sam zadovoljstvo da radim sa Kijanuom već tri puta, ali "Balerina" je bila posebna, jer sam ja ovog puta ulazila u njegov svet. Kad sam ga videla kako dolazi na set obučen kao Džon Vik, bilo je prilično nadrealno. Nikada neću zaboraviti taj dan. Gledati Kijanua kako radi i koliko je posvećen - to vas inspiriše. Uvek sam mislila: "Nadam se da mogu i ja tako, na tom nivou." On dopušta drugim glumcima da pronađu svoj put kroz akciju. To je veliko iskustvo.