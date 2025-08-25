Slušaj vest

Neda Arnerićosvojila je publiku nekadašnje Jugoslavije svojim talentom, harizmom, ali i raskošnom lepotom. Bila je jedna od najpopularnijih glumica bivše Jugoslavije, i važila je za jednu od najlepših žena. O njenom ljubavnom životu dosta se pričalo.

Arsen Dedićnapustio nas je pre deceniju, a nedavno je, potpuno iznenada preminuo i njegov sin Matija, kojeg je dobio tokom braka sa čuvenom pevačicom Gabi Novak, svojom najvećom ljubavi, koja je preminula 11. avgusta ove godine. Međutim, javnost dugo nije znala da je u čuvenog kantautora bila zaljubljena i jedan od naših najlepših glumica - Neda Arnerić.

U galeriji pogledajte fotografije Arsena Dedića:

1/4 Vidi galeriju Arsen Dedić Foto: Printscreen/Youtube, Printskrin, Printscreen Instagram - jugoslavija.sfrj

Dok su se njoj divili i mnogi poznati frajeri udvarali, ona je maštala o Arsenu, ali među njima je bila jedna nepremostiva prepreka - njegova umetnost. Tek kada je preminuo, javno je priznala da je Arsen Dedić jedini muškarac u koga je ona bila zaljubljena, a da naposletku među njima nije bilo ništa. Upoznala ga je kao petnaestogodišnja devojčica, kada je sa njim glumila u filmu "Višnja na Tašmajdanu". Tada je i osvojio njeno srce.

- To je jedan od retkih muškaraca u koga sam se ja zaljubila, a da među nama nije bilo ništa, i to samo zato što je između nas stajala njegova umetnost. Teško mi je da govorim o njemu, naročito dok slušam kapi kiše. Ne želim da budem patetična, jer u razgovoru o Arsenu tome nema mesta - rekla je Neda Arnerić za "Hello" časopis 2015. godine povodom vesti o odlasku velikog umetnika.

Pogledajte njihovu zajedničku scenu iz filma:

- Mnogo je voleo da bude osvajan i prepuštao se veoma lako. Kad je bio mlad, pre Gabi, u svakom gradu imao je po dve devojke, a meni se isprečila njegova umetnost i mojih 15 godina koje su bile prave dečje. Od mene je tada bio duplo stariji, što je za devojčicu velika starosna razlika, iako su takve veze danas moderne - prisetila se.

Dodala je da je kod Arsena cenila što je odolevao svim izazovima.

- Velika je stvar što je uspeo da sačuva brak. Bio je porodičan čovek, izuzetno vezan za Gabi, sina Matiju, unuku Lu, kao i za ćerku iz prvog braka Sandru. Gabi je bila njegov životni odabir i najveća ljubav, tu nema dileme.

Sećanje na svoju mladalačku zanesenost divna Neda Arnerić završila je rečima:

- To je više bila neka vrsta platonske ljubavi, preko njegove umetnosti. Obožavala sam njegove albume i knjige poezije, pa više nisam umela da razlikujem ko je Arsen lično, a ko je Arsen umetnik, i samim tim u koga od njih dvojice sam bila zaljubljena.

Sve ljubavi Nede Arnerić

Glumica se trudila da svoj privatni život čuva daleko od očiju javnosti, ali njeni obožavaoci uvek su bili zainteresovani za njene ljubavi.

U galeriji pogledajte fotografije Nede Arnerić iz mladosti:

1/7 Vidi galeriju Nezaboravne uloge Nede Arnerić Foto: Printscreen/Youtube/RTS, Printscreen/Youtube

Neda se prvi put udala za kolegu Dejana Karaklajića. Njih dvoje su se upoznali na snimanju filma "Užička republika", a zbog velike ljubavi koja se desila iznenada, glumica je nazvala agenta i rekla mu da odbija ulogu jer se udaje. Zbog ovog poteza dobijala je pretnje da više neće imati priliku da dobije inostrane uloge, ali ni ti je nije odvratilo od prvobitnog plana. Ipak, samo dve godine kasnije glumica se razvela, ali je s Karaklajićem ostala u prijateljskim odnosima do kraja života.

I sledeći brak Nede Arnerić iznenadio je javnost. Glumica se zaklela na večnu ljubav slavnom glumcu Radetu Markoviću, koji je od nje bio stariji 32 godine i to je bila "zabranjena ljubav".

- Ah, Rade Marković je i te kako značajan za mene. S njim sam proživela tri divne godine. Sada se začudim koliko je bio stariji od mene, ali među nama je fenomenalno uklapalo. Nisam shvatala zbog čega se svi zgražavaju i hvataju za glavu zbog nas dvoje, na čelu sa mojom mamom. Možete da zamislite - ispričala je svojevremeno Neda, te istakla kako nije osećala razliku u godinama.

Nakon braka sa glumcem, Neda je započela ljubavnu priču sa Miloradom Meštrović, sa kojim je bila u braku tri i po decenije, a njegovu smrt je teško podnela. Meštorović je bio ugledni doktor i predsednik Svetskog udruženja stručnjaka maksilofacijalne hirurgije, a upoznali u se kada je došao da gleda predstavu "Mušica" u septembru 1981. godine.

Posle ove predstave koja ih je spojila, glumica i doktor su izašli na večeru, a već nakon nekoliko dana počeli su da žive zajedno. Neda je svojevremeno govorila da je, čim ga je ugledala, znala da će sa njim ostati zauvek.

Neda i Miodrag Foto: Dragana Udovičić

Iako su se voleli i lepo slagali u njihovom odnosu postjala je jedna praznina – nisu imali dece. U intervjuu koji je Neda Arnerić dala u oktobru 2019. godine za magazin "Gloria", ispričala je da ne žali što nije rodila dete.

- Ma koliko sam želela da imam svoje dete, maltene sam srećna što ga nemam. Podizati zdravo dete u ovako nezdravim uslovima zaista je neverovatna odgovornost. Ništa mi se ne sviđa ovaj 21. vek, i bolje je što sam ušla u njega bez dece - rekla je tada glumica.

Neda je teško podnela smrt svog supruga Milorada, a nakon gubitka borila se sa depresijom. Preminula je 20. janura 2020. godine.

Bonus video: Eva Ras o ljubavi sa Danilom Kišom