Poznate su nominacije za najprestižniju TV nagradu Emi, a u velikom finalu su i naša kostimografkinja Bojana Nikitović i njen pomoćnik Srđan Perić za HBO seriji "Dina: Proročanstvo".

Dizajneri kostima iz Srbije zaslužili su priznanje u žanru fantastike i naučne fantastike, nakon što su već dobili nagradu Udruženja kostimografa u kategoriji za najbolji naučno-fantastični televizijski projekat.

Miljana Ljubicić,-Bojana Nikitović i-Srđan Perić Foto: Warner Bros. Discovery – HBO

- Kakav dan! Dobili smo Emi nominaciju! Veliko hvala mom neverovatnom timu iz 'Dina: Proročanstva'. Toliko je talentovanih ljudi koje volim i bez kojih ovo ne bi bilo moguće! Volim vas sve - napisala je Nikitović na Instagramu.

Kada je reč o serijama, najveći favoriti su "Severance" sa 27 nominacija i "The Penguin" sa 24 nominacije.

Takođe, nova Apple-ova komedija "The Studio" na čelu sa Setom Rogenom, oborila je rekord serije "Ted Lasso" po broju nominacija za debitantsku humorističku seriju — ukupno 23.

"Severance" je nominovan za najbolju dramsku seriju, a u konkurenciji su još i "Andor", "The Diplomat", "The Last of Us", "Slow Horses", "Beli lotus" ("The White Lotus"), kao i debitantske sezone serija "Paradise" i bolničke drame "The Pitt", koja ima ukupno 13 nominacija.

U kategoriji najboljeg glumca u dramskoj seriji, glavnu ulogu ima Adam Skot iz "Severance-a", a takmiči se protiv Sterlinga K. Brauna ("Paradise"), Gerija Oldmana ("Slow Horses"), Pedra Paskala ("The Last of Us") i Noe Vajla ("The Pitt"). Njegova partnerka iz serije, Brit Louer, predvodi nominacije za najbolju glumicu, a uz nju su i Keri Rasel ("The Diplomat"), Bela Remzi ("The Last of Us"), Šeron Horgan ("Bad Sisters") i Keti Bejts ("Matlock"), koja je sa svojih 77 godina najstarija ikada nominovana u ovoj kategoriji.

Foto: Warner Bros. Discovery

Treća sezona HBO hita "The White Lotus" ima 23 nominacije, uključujući glumačke nominacije za Keri Kun, Parkera Poza, Voltona Goginsa i Džejsona Ajzaka.

U kategoriji humorističnih serija, "The Studio" je nominovan za najbolju seriju, a takmiči se sa serijama "Abbott Elementary", "The Bear", "Hacks", "Only Murders in the Building", "Shrinking", "What We Do in the Shadows" i debitantskom hit serijom sa Netfliksa, "Nobody Wants This".

Set Rogen je među nominovanima za najboljeg glumca u komediji, zajedno sa Adamom Brodijem ("Nobody Wants This"), Džeremijem Alenom Vajtom ("The Bear"), Džejsonom Sigelom ("Shrinking") i Martinom Šortom ("Only Murders in the Building"). U ženskoj konkurenciji nalaze se Džin Smart ("Hacks"), Ajo Edebiri ("The Bear"), Kvinta Branson ("Abbott Elementary"), Kristen Bel ("Nobody Wants This") i Uzo Aduba ("The Residence"), serija koju je Netflix nedavno otkazao.

Foto: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Batmanov spinof "The Penguin" (HBO) vodi u kategoriji mini-serija sa 24 nominacije, a konkurenti su: "Black Mirror", "Dying for Sex", "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" i Netfliksov hit "Adolescence", koji ima 13 nominacija.



Serija "Adolescence", koja se bavi posledicama ubistva učenika u školi, postala je druga najgledanija serija na engleskom jeziku u istoriji Netfliksa. Među nominovanima su i glumci Stiven Grejem, Erin Doerti, Ešli Volters i novajlija Oven Kuper, koji je sa 15 godina najmlađi ikada nominovan u kategoriji sporedne muške uloge u mini-seriji.

Stiven Grejem takmiči se sa Kolinom Farelom ("The Penguin"), Džejkom Džilenholom ("Presumed Innocent"), Brajanom Tajrijem Henrijem ("Dope Thief") i Kuperom Kočom ("Monsters").

U ženskoj konkurenciji za najbolju glumicu u mini-seriji ili TV filmu nominovane su: Kejt Blanšet ("Disclaimer"), Megan Fej ("Sirens"), Rašida Džouns ("Black Mirror"), Mišel Vilijams ("Dying for Sex") i Kristin Milijoti ("The Penguin").