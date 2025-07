Glumačka karijera i pozorišni rad

Sećanje na "Majstore, majstore"

„Taj film je kreacija do kreacije. Scene između Olivere i Zorana – to su studije glume, to drugde ne možeš da vidiš. Svaka uloga, to je brilijantno. Mislim da je taj film – i verujem da Goran neće da mi zameri – bukvalno film umetničkih kreacija“, rekla je tada Dobrila.