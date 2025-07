Serija "Sablja" osvojila je nedavno u jakoj konkurenciji na Međunarodnom festivalu za TV u Šangaju Zlatnu magnoliju za najbolju stranu seriju . Prva je sa prostora Balkana prikazana u Kini, a kao pobednik našla se rame uz rame sa ostvarenjima kao što "Igra prestola" i "Čista hemija" . Nakon prikazivanja na RTS, stigla je na HBO maks i u više od 15 zemalja, a za Kurir producentkinja ovog ostvarenja Snežana van Houvenlingen iz produkcijske kuće "This and That" ("Dis end det") govori o daljim planovima i novim projektima.

- Utisci iz Kine su zaista intenzivni i nezaboravni. Šangaj je ogroman, energičan grad, a sama ceremonija dodele Magnolija nagrada bila je predivno organizovana: impresivna produkcija, velika pažnja posvećena detaljima i osećaj da ste deo nečega zaista važnog. Oduševila me je njihova gostoljubivost i koliko ozbiljno pristupaju televiziji kao umetničkom izrazu. Magnolija nagrade su u Kini izuzetno cenjene i gledane, to je praktično njihov Oskar - događaj od nacionalnog značaja, koji okuplja najveća imena kineske i svetske televizije. Biti deo toga bilo je veliko priznanje, ali i posebno iskustvo.

- Bila bih neiskrena kada bih rekla da nismo priželjkivali pobedu, ali konkurencija je zaista bila ogromna i lično sam mislila da će nagradu dobiti italijanska serija u kojoj igraju velika holivudska imena, što je čest recept za internacionalni uspeh. Upravo zato nas je ova pobeda još više dirnula. Sama nominacija je bila ogroman uspeh, posebno što smo prva serija iz Srbije, ali i sa celog Balkana, koja se našla u takvoj selekciji. Pobeda je nadmašila sva naša očekivanja. Ona šalje snažnu poruku da lokalne priče, ako su autentične, ali i univerzalne, ispričane kroz vrhunsku režiju, glumu i produkciju u celini, kroz sve sektore i segmente, mogu da pronađu put do publike i priznanja i na najvišem svetskom nivou. To je podsticaj ne samo za nas već i za celu regionalnu televizijsku scenu.

- Goran Stanković i ja smo ove godine predstavili "case study" serije "Sablja", koji je bio izuzetno posećen i lepo prihvaćen. Publika je pokazala veliko interesovanje za proces nastanka serije, a nama je bilo dragoceno da razmenimo utiske i iskustva sa kolegama iz celog regiona. Takođe smo učestvovali kao konsultanti na razvoju serija koje su komedije u žanru i koje su pičovane u okviru programa "Pula Pro - Make the Scene", što nam je donelo uvid u niz svežih, duhovitih i promišljenih projekata.

