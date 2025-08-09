Slušaj vest

Predrag Tasovac, bio je glumac izuzetnog opusa, a plenio je kako na sceni tako i na filmu. O njegovom životu se ne zna mnogo, a neki ga znaju i kao oca Ivana Tasovca, nekadašnjeg ministra i direktora Beogradske filharmonije.

Predrag je rođen 9. avgusta 1922. u Šamcu, u Kraljevini SHS, danas Republika Srpska, BiH, a umro je 22. septembra 2010. godine u Beogradu. Ostvario je mnogobrojne uloge na daskama koje život znače, a igrao je i u velikom broju televizijskih drama, tv serija. Svoj prvi film "Svi na more" snimio je 1952. I od tada je pred kamerom zaigrao 93 puta. Igrao je u "Maršu na Drinu", "Jeleni Ćetković", "Čedomiru Iliću", "Pozorištu u kući", "Čoveku koji je bombardovao Beograd", "Povratku otpisanih", "Varljivom letu" i mnogim, mnogim drugim.

Bio je i talentovan muzičar

Umetnost je zavoleo uz violinu, a onda se otisnuo u glumu, gde je proveo 32 godine, osvajajući najvažnija priznanja.

- Violina je bila ta preko koje sam zavoleo umetnosti. U stvari, pozorište sam možda zavoleo još ranije, pre violine. Još kad sam bio u Šamcu. Tada smo mi, klinci, sećam se, improvizovali pozornicu u šupi neke Mirjane Janković i kreveljili se do mile volje. A kad sam bio na maturi, bio je to već u Beogradu, pred rat, upisao sam se u Omladinski studio drame - rekao je u razgovoru za RTV Reviju 1975. godine, pa dodao:

- Čim se završio rat upisao sam ekonomski fakultet i prirodno sam se zaposlio u "Srboteksu". Apsolvirao sam ekonomiju i verovatno bih postao ekonomista, da ne beše književnika i pozorišnog reditelja Petra Petrovića. Po njegovom nagovoru vratih se na "daske koje život znače". I tako, dospeh u tek osnovano Beogradsko dramsko pozorište.

Prijateljski odnosi sa Andrićem

Ivo Andrić i Predrag Tasovac bili su prijatelji Foto: Mondadori Portfolio / ddp USA / Profimedia

Prijateljske odnose imao je sa našim nobelovcem Ivom Andrićem. Upravo mu je slavni pisac razjasnio veliku nedomicu o poreklu. Poklonio mu je njegovo rodoslovno stablo koje je pronašao u Dubrovačkom arhivu. Zahvaljujući njemu, glumac je saznao da je španski plemić u 15. veku doplovio u Boku Kotorsku, gde se zaljubio u devojku iz plemena Tasovac i, da bi mogao da oženi, svi Tasovci su dobili špansko plemstvo!

Otac Ivana Tasovca

Otac je čuvenog pijaniste Ivana Tasovca, koji je ljubav prema muzici nasledio upravo od roditelja. Od majke, Marije, profesorke klavira u muzičkoj školi "Mokranjac" i oca, koji je od malena voleo violinu. Ivan je jednom prilikom pričao zanimljivu anegdotu o njegovom rođenju.

- Kada sam se rodio, tata nije bio u Beogradu. Narodno pozorište je 21. juna 1966. godine gostovalo u Bukureštu, tako da je gosn Tasa saznao da je postao ćale zahvaljujući Tanjugu, koji je svom novinaru poslao teleks sa tekstom: "Sin, četiri kile i sto grama, pedeset santimetara!" - ispričao je Ivan u ispovesti za Kurir.

Anegdota iz života

On je otkrio da je, teatralno kako to samo glumci umeju, njegov otac tada zbunio sve prisutne.

- Pretpostavljam da su gosti luksuznog rumunskog prestoničkog hotela sa nemalom rezervom gledali scene koje su zatim usledile i čoveka koji je izašao iz hotelske sobe u papučama, pidžami i penjoaru, ušao u lift noseći dve flaše viskija ispod miške, a zatim krenuo da šparta kroz lobi hotela, mrmljajući sebi u bradu: "Sin, četiri kile, pedeset santimetara... sin, četiri kile, pedeset santimetara... sin... četiri..."

Predrag Tasovac sa porodicom kraj novogodišnje jelke Foto: Privatna Arhiva

Poveća grupa ljudi - umesto da beži od čoveka koji u pidžami nešto mrmlja na stranom jeziku - potrčala mu je u susret, grlila se s njim, radovala, nadvikivala, pila i nazdravljala iz flaša koje su se zatim vraćale na mesto koje je valjda najlogičnije za držanje viskija, ukoliko ste u penjoaru i papučama na javnom mestu, ispod miške - pričao je Ivan Tasovac za Kurir.

Predrag je poslednju ulogu ostvario 2005. godine, a preminuo je 2010. u 89. godini života.

