Sa blagoslovom Svetog Arhijerejskog Sinoda Srpske Pravoslavne Crkve i uz saradnju sa Bratstvom Manastira Hilandar počelo je snimanje dugometražnog dokumentarnog filma i serijala "Sveti Sava". Do sada, snimanja su završena na Svetoj Gori u manastirima Hilandar, Vatoped, Stari Rusik, keliji Paterici i drugim mestima koja su vezana za život i rad Svetog Save na Svetoj Gori.

Foto: Spc

Snimljeni su ekskluzivni intervjui sa igumanima manastira Hilandara i Vatopeda, i sa monasima iz Starog Rusika i Hilandara, kelije Paterica, Riznice Manastira Hilandar i brojni kadrovi iz svih manastira dronom i sa više kamera. Produkciju filma vrši “Optimistik film”, a reditelj i producent je prof. dr Željko Mirković.

Da bi se ovaj film realizovao u punom obimu, snimanje je predviđeno na lokacijama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Svetoj Gori, Jerusalimu, Turskoj, na Sinajskoj Gori, Bugarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama.

Foto: Spc

Na inicijativu dr Nenada Janićijevića iz Pitsburga, koji je tokom 90-tih godina organizovao i realizovao donaciju od 200 miliona američkih dolara u lekovima i medicinskom materijalu, a čiji je otac bio pravoslavni sveštenik u Vranovu kod Smedereva, pokrenut je ovaj svesprski projekat o Svetom Savi.

Dr Janićijević i Miloš Kosta Papić iz SAD obezbedili su inicijalna sredstva za početak projekta i poverili reditelju Mirkoviću da ga realizuje poznajući njegov prethodni rad i uspehe.

Željko Mirković je reditelj i producent dokumentarnih filmova koji su do sada osvojili 131 međunarodnu nagradu i imali 2 kvalifikacije za nominaciju za Oskara za dugometražni dokumentarni film sa filmovima "Teslin narod" i "Drugi susret", i trenutno predaje dokumentarni film na Univerzitetu Konektikat u SAD .

Foto: Spc

- Priča o Svetom Savi je priča ne samo o našoj veri, državi i narodu, već i o viziji koja je duboko utemeljena vekovima u DNK Srba, gde god da se oni nalaze sada u svetu i gde god da su živeli tokom svih ovih vekova. Dokumentarni film i serijal o Svetom Savi je potreban našem narodu u trenucima velikih globalnih izazova kao temelj očuvanja identiteta i kao putokaz sadašnjim i budućim generacijama. Ovaj film i serijal ima za cilj da ispriča jednu priču o veri i snazi koja ta Vera živi kao deo našeg bića, a čiji je svetionik bio Sveti Sava - kaže reditelj i producent Mirković.

Foto: Spc

- Ko je bio sveti Sava zapravo kada je jedno silno Otomansko carstvo imalo potrebu da spali njegovo telo tri i po veka posle njegovog upokojenja. Dakle, zar nam to ne pokazuje da su ga oni smatrali živim, iako nisu vernici, nisu bili hrišćani. Nemoguće je sagledati jednu takvu duhovnu ličnost kao Sveti Sava, ako se ne otkrije koje su to duhovne sile koje su njega učinile tako velikim. A ta duhovna sila u stvari jeste blagodat Božija koju je Sveti Sava i zadobio služeći Bogu od svoje najranije mladosti. Ako razmišljamo na taj način, shvatamo zbog čega su naši su sunarodnici koji žive daleko od Srbije, od srpskih zemalja, gradili hramove Svetom Savi, pa čak i oni koji su tamo i rođeni daleko od Srbije, koji nikada nisu ni posetili neku od naših svetinja, kako oni imaju tu ljubav prema Svetom Savi. Baš zbog toga što je ta duhovna sila koja je Svetog Savu učinila velikim, dakle, blagodat Božija, ta sila nije ograničena prostorom, nije ograničena materijom, već je svuda prisutna i kao što je Gospod rekao, Carstvo Božije nije negde tamo na nekom mestu, nego je ono unutra u vama - rekao je iguman Manastira Hilandara Metodije tokom snimanja.

