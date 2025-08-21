Slušaj vest

Čuveni glumac Marinko Madžgalj rođen je na današnji dan 1978. godine u Beogradu. Njegovu blistavu karijeru pred kamerama i na daskama koje život znače prekinula je iznenadna smrt u 37. godini žviota. Dramski umetnik izgubio je bitku sa rakom pankresa.

Za opaku bolest saznao je prekasno. Tog kobnog dana dobio je jake bolove i prevezen je hitno u KBC "Bežanijska kosa". Doktori su konstatovali da ima karcinom pankreasa. Tamo je i ostao na lečenju.

Kada je izašao iz bolnice, pokušao je sve. Osim zvanične medicine, u obzir su dolazila i alternativna lečenja. Nastavio je da živi kao da mu doktori nisu rekli da ima još samo tri meseca života. Snimao je seriju u Crnoj Gori. Mnogo rola čekalo je na njega, ali sudbina se opako poigrala sa njim.

Krstio se

Samo dvadeset dana pred smrt krstio se u manastiru Ostrog. Bio je veoma slab i taj čin je jedva izdržao.

Iscrpljen, bled i bolestan, početkom marta je sa svojim najboljim prijateljem, crnogorskim glumcem Dušanom Kovačevićem, otišao pod Ostrog rešivši da se krsti.

- Svi smo verovali da će se dogoditi neko čudo, da će nam Bog u tome pomoći. Pre dvadesetak dana Maki me je pozvao i rekao mi je da želi da mu budem kršteni kum. To je za mene bila velika privilegija. Nisam bio kršten, pa sam prvo ja morao da primim svetu tajnu da bih bio njegov kum. Krstio sam ga pod Ostrogom - rekao je ranije Kovačević za Informer.

Dušan Kovačević krstio je Madžgalja 20 dana pre smrti Foto: Dragan Kadić, Dusko Miljanić

Nije želeo da ga pita šta ga je navelo da se krsti u 37. godini.

- Nisam ga pitao zašto je želeo to da uradi sada. Kada je hteo da priča o nečemu, Marinko bi to radio sam, niko nije morao da ga tera. Kad ne želi o nečemu da govori, jednostavno neće. Sam mi je rekao da je osetio potrebu da se krsti. Nismo razgovarali o njegovoj bolesti. To nije želeo, nismo razmišljali o kraju. Pričali smo o planovima, šta je sve pred nama i koje ćemo još snove ostvariti.

Fotografije koje su napravili posle krštenja će zauvek čuvati kao veliku dragocenost.

- Nikada ne bih dozvolio da se te naše privatne fotografije objave. Mnogo se fizički promenio. Delovao je nekako umorno, iscrpljeno. Želim da ga ljudi pamte onakvog kakav je bio, lep, veseo, nasmejan, pun života. Na kraju, nažalost, nije tako izgledao - pričao je Dušan i dodao:

- Znam da ga sada čuvaju anđeli i da će tamo, kao i svuda pre, napraviti dobru atmosferu. Neka sada i oni malo osete kako je dobro imati ga. Uostalom, i on zna da se jednog dana moramo ponovo sresti.

Ujedinio prijatelje: Osnovali fondaciju za borbu protiv raka pankreasa

Koliko je Madžgaljeva smrt potresla region, pokazuje i fondacija osnovana s njegovim imenom, a čija je misija borba protiv raka pankreasa. Glumčevi najbliži prijatelji i danas se sa setom u glasu sećaju svog druga.

Poslednje dane Marinko je proveo uz svoje najbliže, a svake godine 21. avgusta (na njegov rođendan) na njegovom grobu osvane cveće kao znak sećanja na voljenog glumca koji je premlad otišao.

