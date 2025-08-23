Slušaj vest

Dodelom nagrada Srce Sarajeva najboljim filmovima zatvoren je 31. Sarajevo film festival, čiji je glavni sponzor UNIQA osiguranje. Bilo je to trijumf Srbije, srpskih autora, koji su osvojili četiri nagrade.

1/7 Vidi galeriju Milena Radulović na 31. Sarajevo film festivalu Foto: Boba Nikolić

U takmičarsku selekciju ove godine uvršćeno je 50 filmova u četiri programa - za igrani, dokumentarni, kratkometražni i studentski film, a njih 15 je na festivalu imalo svoju svetsku premijeru. Za nagrade se, kako prenosi Beta, takmičilo osam srpskih ostvarenja u svim kategorijama, među kojima su "Jugo florida" Vladimira Tagića, "Sorella di Clausura" Ivane Mladenović, "Vetre, pričaj sa mnom" Stefana Đorđevića, "DJ Ahmet", kao manjinska koprodukcija, "Slet 1988" Marte Popivode, "Histerični napad smeha" Matije Gluščevića i Dušana Zorića, "Kad svane" Stefana Ivančića i "Tarik" Adema Tutića. Uoči dodele nagrada, članovi žirija svih takmičarskih kategorija prošetali su crvenim tepihom ispred Narodnog pozorišta. Kiša je i dalje padala, ali nije uspela da pokvari raspoloženje publici i gostima koji su došli u Narodno pozorište.

Reditelj Stefan Đorđević Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

Za najbolji igrani film proglašen je "Vetre, pričaj sa mnom" Stefana Đorđevića. Članovi cele njegove porodice stigli su u Sarajevo, ali i glumci u filmu, kao i pas Lija. Njegov pas bio je glavna zvezda crvenog tepiha. Stefanova priča posvećena je njegovoj majci, koja je preminula, a umela je da priča s vetrom. Publika je našeg umetnika upoznala pre 15 godina, kad je tu bio kao glumac s filmom "Tivla Roš".

Osvojili srca publike Foto: Sarajevo film festival

- Ona je svoje poslednje leto provela na Borskom jezeru, u kamp kućici. Bilo joj je potrebno da bude u okruženju koje manifestuje prijatne vibracije kako bi uspela da pobedi bolest u sebi. Da bi razgovarala s vetrom, prvo je morala da ga čuje. U sledu kompleksnosti ljudskih karakteristika i odnosa ne pomislimo na njihove osnove i koliko zavisimo jedni od drugih. Koliko bez brige ne postoji ljubav. Posle majčine smrti osećanje brige kao da je tokom noći prestalo da postoji i ogromna težina se sručila na moja ramena. Uveliko sam razmišljao kako želim da udomim psa, da ga spasem od nepredvidivog života na ulici, ali pre svega, ja sam bio taj kome je trebala pomoć. U celoj toj skrhanosti i želji kolima sam udario psa na putu i zatim pokušao da mu pomognem, ali pas je pobegao. Neposredno posle toga sam udomio Liju i od tada smo ona i ja nerazdvojni - rekao je reditelj za Kurir.

Andrija Kuzmanović Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

Srce Sarajeva za najboljeg glumca osvojio je Andrija Kuzmanović za glavnu ulogu u filmu "Jugo florida" Vladimira Tagića. Za najbolju glumicu proglašena je četvorka koju čine Sara al Saleh, Alina Juhart, Mina Milovanović i Mia Skrbinac za uloge u filmu "Fantasy" slovenačke rediteljke Kukle. Alina je učesnica "Zvezda Granda" i govorila je za Kurir o ovom ostvarenju koje govori o odnosu prema transrodnoj devojci.

- Prolazila sam kroz slične stvari. Veoma se razlikujem od nje u odnosu prema muškarcima. Prava sam dama i volim samo muškarce, a nju privlače i žene. Bila sam više puta u životu, kao i ona, u situaciji da me ljudi gledaju čudno. Poruka našeg filma je da živiš svoj život kako želiš - rekla je Alina za Kurir.

Foto: Boba Nikolić

Srce Sarajeva za najbolju režiju osvojila je Ivana Mladenović za film "Sorella di Clausura". Ivana živi i radi u Rumuniji, a poreklom je iz Kladova, kao i Darko Perić.

Ivana Mladenović Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

Srce Sarajeva za najbolji studentski film osvojio je "Tarik" Adema Tutića.

Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

Nagradu za najbolji kratki film primila je rediteljka "Zime u martu" Natalija Mirzojan, dok je specijalno priznanje dobio "Eraserhead in a knitted shopping bag" Lili Kos. Srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film osvojio je "Naše vreme će doći" austrijske rediteljke Ivet Luker.

Svi dobtinici nagrada Sarajevo film festivala Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

Organizatori su saopštili da je ove godine ustanovljena i nova Specijalna nagrada perspektive mladih, koju je festival uspostavio sa Savetom Evrope, a nagradu u toj kategoriji dobio je film "DJ Ahmet" Georgija Unkovskog. Specijalnu nagradu za promovisanje rodne ravnopravnosti primila je ekipa filma "Bog neće pomoći" hrvatske rediteljke Hane Jušić.

