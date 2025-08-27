Slušaj vest

U sredu, 27. avgusta, održan je ispraćaj za kremaciju Branislava Kičića, reditelja i oca glumca Gordana Kičića, koji je preminuo pre dva dana usled duge i teške bolesti. Porodica prijatelji i mnogobrojni glumci okupili su se na Novom groblju u Beogradu kako bi se oprostili od reditelja.



Nakon opela, koje su održala dva sveštenika i koje je trajalo oko pola sata, Branislava Kičića su mnogobrojni članovi porodice, prijatelji i kolege ispratili za kremaciju pesmom Boba Dilana.

Pesma Bob Dilana posle opela Izvor: Kurir

Opelo je počelo oko 14.15 sati, nakon čega je uz zvuke pesme Boba Dilana Kičić ispraćen na večni počinak.

1/20 Vidi galeriju Gordan Kičić prima saučešće na ispraćaju za kremaciju Branislava Kičića Foto: Jakov Milošević

Mnogbrojni članovi porodice, prijatelja i kolega došli su da upute poslednji pozdrav reditelju Branislavu Kičiću.

1/6 Vidi galeriju Poslednji ispraćaj Branislava Kičića Foto: Kurir

Neutešna porodica je primala saučešće ispred kapele, nakon čega su ušli u kapelu, a među onima koji su došli da pruže podršku i utehu Gordanu Kičiću bile su i njegove mnogbrojne kolege.

1/5 Vidi galeriju Sahrana Branislava Kičića Foto: Kurir

Glumac je na groblje doneo i žito, koje se po običaju služi, a od kolega su među prvima došli Tihomir Stanić i Aleksandar Đurica, koji je doneo bele kale.

Gorica Popović izašla da zapali sveću na ispraćaju za kremaciju Branislava Kičića Izvor: Kurir

Potom su stigli i Petar Benčina, Dragan Bjelogrlić, Aleksej Bjelogrlić, Ivan Mihailović, Gorica Popović, Miki Krstović, Goran Sultanović, Nina Janković, Jovana Gavrilović, Svetozar Cvetković. Uz glumca su bili i Dubravka Mijatović i Bane Trifunović i druge kolege.

Gordan Kičić sa suprugom na ispraćaju za kremaciju scog oca, Branislava Kičića Foto: Jakov Milošević

Gordan je u crnini tugu krio iza crnih sunčanih naočara, a prijatelji i porodica su ga sve vreme grlili, dok se supruga Zorana nije odvajala od njega.

Gordan: "Tata, voli te sin"

Gordan Kičić se oglasio na svom Instagram profilu gde je objavio njihove zajedničke fotografije i oprostio se od njega.

"Branislav Kičić 1947-2025 Otac, Tata - Tale . Hvala ti na filmovima, muzici, pozorištu, radosti, razumevanju i ljubavi za sve nas. Voli te sin"; napisao je glumac.

Branislav Kičić je rođen 6. septembra 1947. godine u Beogradu. Bio je cenjeni reditelj i pisac poznat po mnogim naslovima. Bio je veliki zaljubljenik u film i u svoje vreme imao je zavidnu kolekciju VHS kaseta.

Gordanu Kičiću usadio ljubav prema filmu

Upravo je ljubav prema filmu preneo i sinu Gordanu Kičiću, koji je naš poznati glumac. Branislav Kičić će ostati upamćen po naslovima kao što su „Na Drini ćuprija“, „To sam ja“, Magnet“ i mnogim drugim.

Reditelj u društvu naslednika Gordana Kičića Foto: Atelje 212, Ustupljena fotografija

- Kao dete sam bio nemiran, pun energije i jedini trenuci kad sam bio miran bili su kada bi mi roditelji pustili neki film da gledam. Otac je imao veliku kolekciju VHS kaseta i pravio je neku vrstu svoje kolekcije filmova. Imao je veliku količinu filmskih klasika i pasionirano je gledao filmove što radi i danas, tako da sam ih i ja još kao mali gledao. U našoj kućnoj filmoteci imali smo dela Kloda Šabrola, ceo Karpenterov opus, Stenlija Kjubrika, Felinija, Melvila. Bio je to sastavni deo mog odrastanja - rekao je glumac svojevremeno za domaće medije.

Umro Branislav Kičić, otac Gordana Kičića Foto: Printscreen/Instagram

Kičić je ispričao jednom prilikom i da mu je otac bio velika podrška u teškim životnim trenucima.

- Kako da ne. Meni je on vrlo dragocen saradnik i podrška sa kojim uvek proverim sve i kome dam svaki komad i scenario da pročita. Sa mnom je učestvovao u čitanju stotina scenarija za ‘Realnu priču’ i sve vreme je bio na snimanju. Drago mi je jer vreme i život prolaze i ti neki trenuci koje imate sa ocem koji je pored vas u najvažnijoj stvari koju radite je stvarno fenomenalna - istakao je svojevremeno Gordan Kičić.

Režirao najdugovečniju predstavu Ateljea 212

Njegova predstava "Ljubavno pismo" igra se već više od tri decenije na sceni Ateljea 212. Predstava je premijerno izvedena 25. marta 1994. godine, a u njoj igra i njegov sin Gordan.

U galeriji pogledajte fotografije iz predstave "Ljubavno pismo":

1/6 Vidi galeriju Predstava Ljubavno pismo u režiji Branislava Kičića omiljena je na repertoaru Ateljea 212 Foto: Boško Đorđević

"Ljubavno pismo" je predstava koja je i po svom trajanju i uvek dobroj poseti, zauzela nezamenljivo mesto u pozorišnom životu srpske prestonice. U predstavi dominira vodviljska opuštenost kao preporuka da se sabotira mutno nebo nad nama. Komično, beskrajno zabavno, opuštajuće, sa sjajnom glumačkom ekipom koja stvara vrhunsku zabavu.

Komedija o mentalitetu, porodici, komšijama i svim onim običnim stvarima koje čine naš život, uvek pred prepunom salom Ateljea 212 i do sada je imala više od 200.000 gledalaca.

Predstava koja traje zahvaljujući publici i vrhunskim glumcima kvalitetnom duhovitom tekstu. Na radost publike i glumaca koji igraju ponosno traje i nastavlja svoj pozorišni život i čeka je 400. izvođenje.

