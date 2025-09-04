Slušaj vest

Predstava "Ostrvo s blagom" u režiji Kokana Mladenovića premijerno će biti izvedena 19. septembra u Malom pozorištu "Duško Radović". Na sceni će oživeti jedno od najčuvenijih književnih dela Roberta Luisa Stivensona, roman koji je od svog objavljivanja 1883. godine postao sinonim za avanturu, putovanja i neugasivu maštu.

Avantura

U ovoj verziji, smeštenoj na palubu broda "Hispaniola" i tajanstveno ostrvo puno opasnosti i iskušenja, gotovo ceo ansambl pozorišta - čak dvadeset glumaca u raskošnim kostimima Marine Vukasović Medenice - vodi publiku kroz uzbudljivo putovanje ispunjeno akcijom, preokretima i unutrašnjim dilemama.

Foto: Malo Pozorište Duško Radović

- Nedostaju nam avanture, izazovi i putovanja. Čeznemo za sopstvenom herojskom pričom u kojoj ćemo, tragajući za gusarskim blagom, pronaći samoga sebe, spoznati ljubav, izdaju, prijateljstvo i junaštvo. Velike priče su one koje nas uvuku u svoj tok i nauče nečem važnom.

"Ostrvo s blagom" Roberta Luisa Stivensona je predstava koja računa na dete u svima nama i veruje da je to dete spremno da otkrije i promeni svet. Isplovite s nama, a mi vam obećavamo da se sa ovog putovanja nećete vratiti isti - izjavio je reditelj uoči premijere.

Foto: Malo Pozorište Duško Radović

Predstava je nastala u koprodukciji s Grad teatrom Budva, gde je tokom jula imala premijerno izvođenje, a sada u Beogradu donosi snažnu i višeslojnu adaptaciju koja prevazilazi žanr dečje literature. Glumačku podelu čine: Olivera Bacić Dragičević, Marijana Vićentijević Badovinac, Miloš Samolov, Aleksandra Anđelković, Nikola Malbaša, Nikola Kerkez i drugi.

Foto: Malo Pozorište Duško Radović

Povratak

Sezona u Malom pozorištu otvara se 12. septembra predstavom "Tesla", dok će kraj meseca obeležiti gostovanja zagrebačkog komada "Dečak s koferom" i kraljevačkog "Sjaj zvezda na plafonu". Ipak, upravo "Ostrvo s blagom" obećava da će postati jedan od centralnih događaja, jer donosi ono što publika uvek najviše želi - priču koja nas, makar na trenutak, izvlači iz svakodnevice i podseća da je najveće blago zapravo putovanje samo.

