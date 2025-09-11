Slušaj vest

Tačno mesec dana nakon smrti Gabi Novak, objavljena je i njena poslednje snimljena pesma 'Nada', koju je za nju napisao Đorđe Novković.

Pesmu je 28. maja snimio Royal Philharmonic Orchestra u čuvenom londonskom studiju Abbey Road Studio One, a Gabi ju je 22. juna otpevala u studiju Croatia Recordsa.

Na inicijativu Želimira Babogredca, predsednika uprave Croatia Records, u studiju u kojem su snimali i legendarni Bitlsi, snimljen ja album 'Hitmaker' s 10 pesama jednog od od najplodonosnijih hrvatskih autora Đorđa Novkovića, na kojem uz Gabi pevaju i Željko Bebek, Zdravko Čolić, Petar Grašo i drugi.

Pesma koju izvodi Gabi prva je objavljena s albuma i izazvala je lavinu reakcija.

'Kad odu svi u kasni sat, s nama samo još vinski brat', 'Ulice kad utonu u san, sve gasne, samo gori nada', 'S mukom kada dočekamo dan, svi kasne, ali nikad nada', neki su od stihova iz pjesme koji, s obzirom na okolnosti, teraju suze na oči.

Gabi Novak preminula je 11. avgusta 2025. u 89. godini. Nakon što je 17. avgusta 2015. izgubila supruga Arsena Dedića, kantautora i skladatelja s kojim je provela više od četiri decenije u braku, Gabi Novak suočila se početkom juna ove godine s još jednom teškom tragedijom – smrti njihovog sina Matije Dedića, jednog od najistaknutijih hrvatskih džez pijanista, koji je preminuo 8. juna u Zagrebu u 52. godini.