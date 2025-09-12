Slušaj vest

Beogradska filharmonija priprema posebno sećanje na voljenog direktora Ivana Tasovca, kroz ponovnu postavku kultne „Priče o vojniku“ Igora Stravinskog, 26, 27. i 28. septembra (Sala BGF, 20č) uz upečatljive video materijale koji prikazuju Tasovca kao glavnog protagonistu prethodne postavke iz 2021. godine.

U znak sećanja na Tasovca i njegove brojne talente, ponovo se okuplja kamerni ansambl koji predvodi koncertmajstor Tijana Milošević, a autorskom timu na čelu sa rediteljem Nikolom Zavišićem pridružuju se glumice Dubravka Kovjanić i Vladislava Đorđević.

Foto: Marko Djokovic/BEOGRADSKA FILHARMONIJA

Kada je pre četiri godine postavila ovo avangardno delo Igora Stravinskog, Beogradska filharmonija je napravila pravu muzičko-scensku senzaciju transformišući svoju salu u jednu od najautentičnijih pozorišnih scena u gradu. Tada je u trostrukoj ulozi vojnika, đavola i naratora bio sam Ivan Tasovac, a tom prilikom je izjavio:

“Za direktora jedne institucije, najveći je uspeh kada ne može da se navikne na konstantne novotarije, izazove i ideje koje izlaze iz nje. Naša Tijana Milošević me je pozvala da učestvujem u ovom projektu koji je ujedno i njen doktorski rad, te sam sa zadovoljstvom pristao. Međutim, skoro sam se i pokajao shvativši koliko je zahtevna ova trostruka uloga, ali način na koji me je vodio reditelj Nikola Zavišić, upečatljiv i jasan u svom autorskom konceptu, skroz mi je razbio tremu.”

Omaž Tasovcu koji je preminuo 29.9.2021. godine, Filharmonija priređuje rekonstrukcijom ove postavke kroz jedinstveni prikaz njegovih talenata. A ovog puta će dve glumice u ulozi naratora, Dubravka Kovjanić i Vladislava Đorđević, dati sasvim novi i sveži pečat.

U izvođenju „Priče o vojniku“ Igora Stravinskog, koja predstavlja spoj muzike, drame i plesa, muzički deo ekipe čine Tijana Milošević (violina), Mihailo Samoran (klarinet), Sava Đurić (fagot), Boban Stošić (kontrabas), Jovan Savić (truba), Ričard Viler (trombon), Aleksandar Radulović (perkusije).

Foto: Marko Djokovic/BEOGRADSKA FILHARMONIJA

Reditelj Nikola Zavišić ponavlja svoje tumačenje „Priče o vojniku“ iz 2021. godine, kada se odlučio za izazovniju postavku kroz kombinaciju video materijala, naracije na sceni i plesa. Tako se izvođačima na sceni pridružuje ponovo Una Đelošević, glumica i plesačica, a učesnici na projektu su takođe kostimografkinja Suna Kažić, video artist i montažer Filip D. Mikić, dok je Sanjin Ćorović (Production Pool) zadužen za tehničku produkciju.

Bonus video: Ivan Tasovac za Kurir televiziju o tumoru na kičmi