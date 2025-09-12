Omaž Tasovcu u Beogradskoj filharmoniji: "Priča o vojniku" Igora Stravinskog ponovo na sceni
Beogradska filharmonija priprema posebno sećanje na voljenog direktora Ivana Tasovca, kroz ponovnu postavku kultne „Priče o vojniku“ Igora Stravinskog, 26, 27. i 28. septembra (Sala BGF, 20č) uz upečatljive video materijale koji prikazuju Tasovca kao glavnog protagonistu prethodne postavke iz 2021. godine.
U znak sećanja na Tasovca i njegove brojne talente, ponovo se okuplja kamerni ansambl koji predvodi koncertmajstor Tijana Milošević, a autorskom timu na čelu sa rediteljem Nikolom Zavišićem pridružuju se glumice Dubravka Kovjanić i Vladislava Đorđević.
Kada je pre četiri godine postavila ovo avangardno delo Igora Stravinskog, Beogradska filharmonija je napravila pravu muzičko-scensku senzaciju transformišući svoju salu u jednu od najautentičnijih pozorišnih scena u gradu. Tada je u trostrukoj ulozi vojnika, đavola i naratora bio sam Ivan Tasovac, a tom prilikom je izjavio:
“Za direktora jedne institucije, najveći je uspeh kada ne može da se navikne na konstantne novotarije, izazove i ideje koje izlaze iz nje. Naša Tijana Milošević me je pozvala da učestvujem u ovom projektu koji je ujedno i njen doktorski rad, te sam sa zadovoljstvom pristao. Međutim, skoro sam se i pokajao shvativši koliko je zahtevna ova trostruka uloga, ali način na koji me je vodio reditelj Nikola Zavišić, upečatljiv i jasan u svom autorskom konceptu, skroz mi je razbio tremu.”
Omaž Tasovcu koji je preminuo 29.9.2021. godine, Filharmonija priređuje rekonstrukcijom ove postavke kroz jedinstveni prikaz njegovih talenata. A ovog puta će dve glumice u ulozi naratora, Dubravka Kovjanić i Vladislava Đorđević, dati sasvim novi i sveži pečat.
U izvođenju „Priče o vojniku“ Igora Stravinskog, koja predstavlja spoj muzike, drame i plesa, muzički deo ekipe čine Tijana Milošević (violina), Mihailo Samoran (klarinet), Sava Đurić (fagot), Boban Stošić (kontrabas), Jovan Savić (truba), Ričard Viler (trombon), Aleksandar Radulović (perkusije).
Reditelj Nikola Zavišić ponavlja svoje tumačenje „Priče o vojniku“ iz 2021. godine, kada se odlučio za izazovniju postavku kroz kombinaciju video materijala, naracije na sceni i plesa. Tako se izvođačima na sceni pridružuje ponovo Una Đelošević, glumica i plesačica, a učesnici na projektu su takođe kostimografkinja Suna Kažić, video artist i montažer Filip D. Mikić, dok je Sanjin Ćorović (Production Pool) zadužen za tehničku produkciju.
Bonus video: Ivan Tasovac za Kurir televiziju o tumoru na kičmi