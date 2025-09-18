Slušaj vest

Margita Stefanović Magi ostala je upamćena kao princeza roka i jedno od najsjajnijih imena jugoslovenske muzičke scene. Bila je poslednja članica iz originalne postave „Ekatarine Velike“, a preminula je 18. septembra 2002. godine na Infektivnoj klinici u Beogradu. Imala je samo 43 godine.

Umetnička duša i boemski duh Beograda

Magi je bila deo beogradskog umetničkog i boemskog kruga, zajedno sa svojim kolegama iz EKV-a. Školovana pijanistkinja i kompozitorka, još u mladosti je pokazala nesvakidašnji talenat.

Margita Stefanović

„U mom normalnom, stabilnom životu najnestabilniji deo sam upravo ja. I to ne zbog kakve psihičke ili ne znam kakve nestabilnosti, već zbog stalnog traženja u svim mogućim oblastima umetnosti i života“, govorila je jednom prilikom.

Kao učenica Muzičke škole „Josip Slavenski“, zajedno sa Ivom Pogorelićem maturirala je kao najtalentovanija pijanistkinja svoje generacije. Dobila je i poziv za nastavak školovanja na prestižnom konzervatorijumu u Moskvi, ali je tu priliku odbila, u dogovoru sa porodicom.

Princeza sa klavijaturom

Nakon toga, Magi je upisala Arhitektonski fakultet u Beogradu, gde je diplomirala 1982. godine. Upravo tada, sa Srđanom Vejvodom, svojim tadašnjim partnerom, sve više se približavala andergraund sceni.

Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Youtube

Komponovala je muziku za filmove „Prvi put s ocem na jutrenje“, „Vera Hofmanova“, „Povratak Vuka Alimpića“ i „Plavi plavi“, a sarađivala je i na pozorišnim produkcijama „Klasni neprijatelj“ i „Tri sestre“. Okušala se i u glumi – na poziv reditelja Gorana Markovića, 1985. godine igrala je u filmu „Tajvanska kanasta“.

Bolan gubitak Milana Mladenovića

Veliki udarac za nju bio je gubitak Milana Mladenovića, frontmena EKV-a, koji je preminuo 5. novembra 1994. godine. Milan je bolovao od raka pankreasa, a poslednje trenutke života proveo je upravo sa Magi. Tokom tri meseca teške borbe, bolest ga je iscrpela do krajnjih granica.

Milan Mladenović Foto: Printscreen/Youtube/Exyuarhiv

Posle njegove smrti, nastavila je muzički rad – svirala je u bendu „Kurajberi“, sarađivala sa „Glisersima“, „Zionom“ i „Direktorima“, a 1995. osnovala je bend EQV i snimila album „Ti si sav moj bol“. Svirala je i sa „Električnim orgazmom“ na nekoliko „unplugged“ koncerata. Poslednji njen rad bio je muzika za predstavu „Kaput mrtvog čoveka“ iz 2002. godine.

Život u senci poroka

Iza svih uspeha krila se teška borba sa narkoticima. Kada joj je 1996. godine preminuo otac, Magi je pala još dublje u zavisnost. Prodala je porodični stan, kupila dva manja i deo novca potrošila na put u Indiju, nadajući se da će tamo pronaći novi smisao. Međutim, po povratku u Beograd, prodala je i ta dva stana, a ubrzo ostala i bez novca i bez doma.

Njen blizak prijatelj, glumac Svetozar Cvetković, govorio je o njenoj borbi:

Svetozar Cvetković Foto: Zorana Jevtić

„Margita i ja smo bili jako bliski. Upoznali smo se kada sam ja imao 18, a ona 17 godina. Ona je svojom pojavom nosila nešto što niko nije nosio – superiornu inteligenciju. Do kraja njenog života bila je deo mog sveta. Ali njen veliki talenat urušila je sredina i jaka hemija.“

Dodao je i da mu je sama priznala da je postala robinja heroina:

„Pokazala mi je šake, na kojima je bilo tri šava kao sa mašine za šivenje. To je bilo strašno. Ti štepovi nisu bili samo na rukama, već i na nogama. To je upozorenje za sve generacije koje prelaze iz adolescencije u zrelost. Budućnost sa tim ne postoji.“

Poslednji dani i tiha smrt

U avgustu 2002. godine Margita Stefanović je primljena na Infektivnu kliniku u Beogradu, gde je preminula 18. septembra. Bila je poslednja iz originalne postave EKV-a.

Margota Stefanović Foto: Printscreen/Youtube

Šest godina nakon njene smrti, u knjizi „Vrati unatrag“ Aleksandra Ilića objavljeno je da je i Magi bila zaražena HIV-om, posledica intravenozne upotrebe narkotika.

