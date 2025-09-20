Lutkarska predstava za odrasle: "Hipnos i Tanatos" Puls teatra gostuje u Malom pozorištu „Duško Radović“
Malo pozorište „Duško Radović“ ima zadovoljstvo da najavi gostovanje Puls teatra iz Lazarevca sa nesvakidašnje zanimljivom lutkarskom predstavom za odrasle „Hipnos i Tanatos“, autorskim projektom Branislave Ilić koja potpisuje i tekst i režiju.
Predstava će biti izvedena u utorak, 23. septembra u 20 časova, na sceni Malog pozorišta „Duško Radović“.
Naše dve kuće neguju dugogodišnju i plodonosnu saradnju, a gostovanje ove predstave je još jedan korak u zajedničkom predstavljanju savremenih i hrabrih pozorišnih formi široj publici.
Predstava Hipnos i Tanatos je lutkarsko „džeziranje“ za dva glumca i glas, koje preispituje odnos ljudi i bogova u svetu ispunjenom nesigurnostima, strahovima i svakodnevnim haosom. Na duhovit i uzbudljiv način, predstava osvetljava i fluidan odnos između glumca-lutkara i lutke koju animira, donoseći publici svež pogled na lutkarsku umetnost.
U predstavi igraju: Dejan Gocić, Toma Bibić, i Mihaela Stamenković (glas).
Autorski tim čine:
Milica Grbić Komazec – idejno rešenje lutaka i kostima
Milica Grbić Komazec, Katarina Jocić i Stevan Ristić – izrada lutaka
Radomir Stamenković – dizajn svetla
Vladimir Petričević – dizajn zvuka i izbor muzike
Irina Mitrović – koreografija
Ivana Nedeljković i Milorad Jovanović – producenti
Tamara Nedeljković – izvršni producent
Olivera Stanković Petrović – dizajn plakata i programa
Nađa Ćelić, studentkinja FPU Niš – fotografije sa probe
Predstava je koprodukcija: Prvog prigradskog pozorišta Lazarevac – Puls teatra, Naše scene i Društva za animaciju i razvoj dečjeg stvaralaštva.
HIPNOS I TANATOS
Uzrast 16+
Hipnos i Tanatos je lutkarska predstava za odrasle, koja preispituje korelaciju ljudi i bogava u svetu ekstremne nesigurnosti i strahova. U džezerskom ritmu, Hipnos i Tanatos, zaboravljeni i izolovani od božanskog sveta, dobijaju svojih „pet minuta slave“ na jednoj pozorišnoj sceni.
