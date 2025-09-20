Slušaj vest

Malo pozorište „Duško Radović“ ima zadovoljstvo da najavi gostovanje Puls teatra iz Lazarevca sa nesvakidašnje zanimljivom lutkarskom predstavom za odrasle „Hipnos i Tanatos“, autorskim projektom Branislave Ilić koja potpisuje i tekst i režiju.

Predstava će biti izvedena u utorak, 23. septembra u 20 časova, na sceni Malog pozorišta „Duško Radović“.

Naše dve kuće neguju dugogodišnju i plodonosnu saradnju, a gostovanje ove predstave je još jedan korak u zajedničkom predstavljanju savremenih i hrabrih pozorišnih formi široj publici.

Predstava Hipnos i Tanatos je lutkarsko „džeziranje“ za dva glumca i glas, koje preispituje odnos ljudi i bogova u svetu ispunjenom nesigurnostima, strahovima i svakodnevnim haosom. Na duhovit i uzbudljiv način, predstava osvetljava i fluidan odnos između glumca-lutkara i lutke koju animira, donoseći publici svež pogled na lutkarsku umetnost.

Hipnos i Tanatos foto A Radovanovic (13).jpg
Predstava Hipnos i Tanatos Foto: Malo Pozorište Duško Radović

U predstavi igraju: Dejan Gocić, Toma Bibić, i Mihaela Stamenković (glas).

Autorski tim čine:
Milica Grbić Komazec – idejno rešenje lutaka i kostima
Milica Grbić Komazec, Katarina Jocić i Stevan Ristić – izrada lutaka
Radomir Stamenković – dizajn svetla
Vladimir Petričević – dizajn zvuka i izbor muzike
Irina Mitrović – koreografija
Ivana Nedeljković i Milorad Jovanović – producenti
Tamara Nedeljković – izvršni producent
Olivera Stanković Petrović – dizajn plakata i programa
Nađa Ćelić, studentkinja FPU Niš – fotografije sa probe

Predstava je koprodukcija: Prvog prigradskog pozorišta Lazarevac – Puls teatra, Naše scene i Društva za animaciju i razvoj dečjeg stvaralaštva.

Ulaznice su u prodaji na blagajni pozorišta i putem interneta.
Dobro došli u pozorište koje otvara prostor za dijalog umetnosti, smisla i života!

HIPNOS I TANATOS
Uzrast 16+
Hipnos i Tanatos je lutkarska predstava za odrasle, koja preispituje korelaciju ljudi i bogava u svetu ekstremne nesigurnosti i strahova. U džezerskom ritmu, Hipnos i Tanatos, zaboravljeni i izolovani od božanskog sveta, dobijaju svojih „pet minuta slave“ na jednoj pozorišnoj sceni.

(Kurir.rs)

Ne propustiteKultura"Možemo i da se igramo slovima, a ne samo tabletima i mobilnih telefonima" Ivan Jevtović o novoj predstavi "Na slovo, na slovo"
whatsapp-image-20240119-at-1.47.07-pm-1.jpg
KulturaKako je nastala predstava "Ljubavno pismo" Branislava Kičića: Decenijama puni sale, a posebno mesto u komadu ima Gordan Kičić
Reditelj Branislav Kičić i njegov sin glumac Gordan Kičić
KulturaPredstava "Sladoled" 7. jula u Domu omladine
Sladoled
KulturaPosle pola veka od kultne serije Duška Radovića stiže predstava "Na slovo, na slovo"
Duško Radović_foto Branko Belić.jpg

 VIDEO: Predstava Koštana

Predstava Koštana - Borini pozorišni dani  Izvor: Kurir/T.S.