Slušaj vest

Malo pozorište „Duško Radović“ ima zadovoljstvo da najavi gostovanje Puls teatra iz Lazarevca sa nesvakidašnje zanimljivom lutkarskom predstavom za odrasle „Hipnos i Tanatos“, autorskim projektom Branislave Ilić koja potpisuje i tekst i režiju.

Predstava će biti izvedena u utorak, 23. septembra u 20 časova, na sceni Malog pozorišta „Duško Radović“.

Naše dve kuće neguju dugogodišnju i plodonosnu saradnju, a gostovanje ove predstave je još jedan korak u zajedničkom predstavljanju savremenih i hrabrih pozorišnih formi široj publici.

Predstava Hipnos i Tanatos je lutkarsko „džeziranje“ za dva glumca i glas, koje preispituje odnos ljudi i bogova u svetu ispunjenom nesigurnostima, strahovima i svakodnevnim haosom. Na duhovit i uzbudljiv način, predstava osvetljava i fluidan odnos između glumca-lutkara i lutke koju animira, donoseći publici svež pogled na lutkarsku umetnost.

Predstava Hipnos i Tanatos Foto: Malo Pozorište Duško Radović

U predstavi igraju: Dejan Gocić, Toma Bibić, i Mihaela Stamenković (glas).

Autorski tim čine:

Milica Grbić Komazec – idejno rešenje lutaka i kostima

Milica Grbić Komazec, Katarina Jocić i Stevan Ristić – izrada lutaka

Radomir Stamenković – dizajn svetla

Vladimir Petričević – dizajn zvuka i izbor muzike

Irina Mitrović – koreografija

Ivana Nedeljković i Milorad Jovanović – producenti

Tamara Nedeljković – izvršni producent

Olivera Stanković Petrović – dizajn plakata i programa

Nađa Ćelić, studentkinja FPU Niš – fotografije sa probe

Predstava je koprodukcija: Prvog prigradskog pozorišta Lazarevac – Puls teatra, Naše scene i Društva za animaciju i razvoj dečjeg stvaralaštva.

Ulaznice su u prodaji na blagajni pozorišta i putem interneta.

Dobro došli u pozorište koje otvara prostor za dijalog umetnosti, smisla i života!

HIPNOS I TANATOS

Uzrast 16+

Hipnos i Tanatos je lutkarska predstava za odrasle, koja preispituje korelaciju ljudi i bogava u svetu ekstremne nesigurnosti i strahova. U džezerskom ritmu, Hipnos i Tanatos, zaboravljeni i izolovani od božanskog sveta, dobijaju svojih „pet minuta slave“ na jednoj pozorišnoj sceni.

(Kurir.rs)

VIDEO: Predstava Koštana