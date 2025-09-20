Premijera predstave „Ostrvo s blagom": Nova režija Kokana Mladenovića, a u publici poznati pevač
Predstava "Ostrvo sa blagom“ u režiji Kokana Mladenovića premijerno je odigrana sinoć u Malom pozorištu "Duško Radović“.Posetioci su ovacijama nagradili ansambl koji je predvodila Olivera Bacić Dragićević. Komad po čuvenom romanu Roberta Luisa Stivenson adaptirao je Đorđe Kosić.
- Nedostaju nam avanture, izazovi i putovanja. Čeznemo za sopstvenom herojskom pričom u kojoj ćemo, tragajući za gusarskim blagom, pronaći samoga sebe, spoznati ljubav, izdaju, prijateljstvo i junaštvo - izjavio je ranije Mladenović povodom predstave.
U "Ostrvu s blagom" igraju Marijana Vićentijević Badovinac, Miloš Samolov, Aleksandra Anđelković, Nikola Malbaša, Nikola Kerkez, Nenad Radović, Mihajlo Đorović, Goran Balančević, Mina Nenadović, Bogdan Bogdanović, Strahinja Blažić i Mladen Vuković.
Njihove uloge, scenske borbe, muzika Irene Popović Dragović i snažna emocionalna priča, odvode publiku na putovanje puno akcije, preokreta, unutrašnjih dilema i hrabrosti jedne neobične junakinje. Premijeru nisu propustili pevač Sergej Ćetković, glumci Slaven Došlo i Marko Grabež, Milica Glogovac i drugi.
Predstava je nastala u koprodukciji sa Grad teatrom Budva, gde je premijerno izvedena u julu, prve reprize ima 20. septembra i 21. septembra.