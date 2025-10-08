Upravni odbor Sterijinog pozorja imenovao je danas glumca i reditelja Svetislava Buleta Goncića za selektora 71. izdanja festivala, koji će biti održan naredne godine u Novom Sadu, navodi se u saopštenju za medije. Ana Tasić je u poslednje dve godine obavljala ovaj posao.

Foto: ATA images

Goncić je rođen 5. maja 1960. u Kladovu. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu, a glumu je diplomirao 1982. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Minje Dedića. Od 1983. stalni je član ansambla Ateljea 212, gde je ostvario niz pozorišnih uloga.

Tokom karijere obavljao je više funkcija u domaćim pozorišnim institucijama. Bio je predsednik Udruženja dramskih umetnika Srbije (1996-1998), direktor Pozorišta na Terazijama (1998–2000), direktor Teatra Vuk (2015-2022), kao i upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu od novembra 2022. do jula 2025. godine.

Ostvario je uloge u više 80 filmova i TV serija kao što su: "Živeti kao sav normalan svet", "Šećerna vodica", "Lager Niš", "Oktoberfest", "Cirkus Kolumbija", "Istine i laži", "Na slovo na slovo", "Selo gori a baba se češlja", "Naša mala klinika", "Džandrljivi muž", "Srećni ljudi", "Brod plovi za Šangaj", "Aleksa Šantić", "U ime zakona", "Gospođa ministarka", "Salaš u malom ritu", "Zimovanje u Jakobsfeldu", "Kamiondžije"…