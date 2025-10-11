Slušaj vest

Glumac Žarko Laušević preminuo je u 63. godini nakon teške bolesti 2023. godine. O njegovom liku i delu se govori i danas, a veliku pažnju javnosti privukla je uspomena sa snimanja filma "Heroji Halijarda", na kojoj su Laušević i Milan Vasić. Inače, ovo ostvarenje Lauš je snimao teško bolestan, a premijera filma bilo je njegovo poslednje pojavljivanje.

Na ovoj fotgrafiji obojica imaju šajkače na glavi. Uprkos bolesti, Žarko je i tada bio pozitivan, te nije skidao osmeh sa lica.

Detalj koji je svima zapao za oko jeste pakla cigareta koja se nalazila pored Žarka, a njegov doktor je i sam jednom prilikom rekao da uprkos teškoj bolesti on nije želeo da odustane od duvana.

O kolegi

Inače, Vasić je jednom prilikom pričao o kolegi kojeg je jako cenio i poštovao.

- Želja mi je oduvek bila da zaigram u istoj sceni sa Žarkom Lauševićem, makar bio samo jedan kadar. Po meni on je najbolji glumac svih vremena bivše Jugoslavije i bio sam prvog dana jako uzbuđen kada sam trebao da igram sa njim. Em što mi je bio prvi dan snimanja, em što sam tog dana imao tri strane teksta sa Žarkom. Bio sam uzbuđen i imao sam ogromnu tremu - rekao je tada Milan Vasić koji je bio oduševljen Lauševićem, pisao je Blic.

Pogledajte u galeriji kako je izgledalo poslednje pojavljivanje Žarka Lauševića u javnosti:

1/18 Vidi galeriju Ovo je bilo poslednje pojavljivanje Žarka Lauševića u javnosti. Preminuo je mesec i po dana kasnije. Foto: Damir Dervišagić

- Stalno govorim ljudima da svoje idole ne trebaju nikada da upoznaju, jer se često u njih mogu razočarati. To što vidite na televiziji izgleda drugačije uživo. Ja sam se tog prvog susreta jako pribojavao, jer obožavam Žarka i molio sam Boga da se ne razočaram. Sećam se da sam tog dana došao pun uzbuđenja i treme.

Odmah sam naleteo na njega koji je izlazio iz glumačke prikolice. Ugledao me je i uzviknuo: “Zdravo. Kako si?” Najsrdačnije smo se pozdravili a onda je dodao da mi je pesma za koju sam snimio i spot super. Bio sam skroz zbunjen. Ja nisam znao kako da mu priđem, a on se ponašao prema meni kao da me zna sto godina i još me je pohvalio. Tada mi je rekao da dugo nije živeo u zemlji i da ne zna puno ljudi ali obavezno voli da sazna sve o osobi sa kojom treba da radi.

Rekao je: “Uključio sam kompjuter i istražio sve o tebi. Bravo, odličan si.” Sa svim tim rečima me je opustio. Žarko ima godine ali je i dalje dete u duši. On je dečak od koga možete da naučite mnogo za samo tri minuta. Uđete u kadar sa Žarkom i sve je završeno. Veliki je to čovek. Dugo ovakav projekat nisam snimao u svojoj karijeri.

Za razliku od mnogih filmova i serija gde igra ista ekipa glumaca, ovde je Radoš okupio mnoge koji se nikada nisu sretali u zajedničkim projektima. Raša Vujović, Nikola Rakočević, Nenad Heraković i ja nikada nismo radili zajedno ali za kratko vreme smo se razumeli u glumačkom razmišljalnju i kao ljudi i zaista smo lepo sarađivali.

Bonus video: Ispraćaj za kremaciju Žarka Lauševića