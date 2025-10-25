Slušaj vest

Predstava "Ako pčele nestanu sa lica zemlje", inspirisana čuvenim antifašističkim romanom Edena fon Horvata "Omladina bez Boga", biće premijerno prikazana u Malom pozorištu "Duško Radović" 28. oktobra, na Večernjoj sceni. Komad otvara pitanja položaja mladih u savremenom svetu, traganja za identitetom i potrebe za zajedništvom u vremenu koje nas sve više razdvaja.

- Kako odrastati u svetu u kojem se čini da je sve čemu smo izloženi - nasilje? Gde je mesto mladog čoveka u društvu preplavljenom nepoverenjem, strahom i neizvesnošću? Horvatova vizija društva pred slomom u ovoj inscenaciji dobija snažan savremeni odjek - postaje prostor u kojem se mladi ljudi današnjice ogledaju, preispituju i pokušavaju da pronađu svoj glas - navode autori.

Spoj mlade i iskusne glumačke ekipe

1/6 Vidi galeriju Nova režija Anje Suše "Pčele" stižu u "Radović" Foto: Belkisa Abdulović

Predstavu je režirala Anja Suša, dramaturg je Tijana Grumić, a igraju: Miloš Timotijević, Jelena Ilić, Nedin Nezirović, Mladen Lero, Filip Stankovski, Nevena Kočović, Anja Jovanović, Pavle Veselinović, Mila Protić.

Eden fon Horvat, jedan od najizvođenijih dramskih pisaca s nemačkog govornog područja, rođen je u Rijeci 1901. godine. Njegov otac bio je Mađar iz Slavonije koji je ušao u diplomatsku službu Austrougarske i bio plemićki uzdignut, čime je stekao svoje "fon", dok mu je majka bila češkog porekla.

Foto: Belkisa Abdulović



- Ako me pitate koja je moja otadžbina, odgovaram: rođen sam u Rijeci, odrastao u Beogradu, Budimpešti, Požunu, Beču i Minhenu, i imam mađarski pasoš. Ali domovina? Ja je nemam. Tipična sam austrougarska mešavina: istovremeno Mađar, Hrvat, Nemac i Čeh; ime mi je mađarsko, a maternji jezik nemački - govorio je.

Reprize su 29. i 30. oktobra u 20 časova.

Pogledajte video: Mjuzikl Lu poklon glumaca