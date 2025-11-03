Slušaj vest

Posle pola veka i filma "Zimovanje u Jakobsfeldu", ponovo su u isti kadar stali Slavko Štimac i Svetislav Bule Goncić, saznaje Kurir. U tajnosti se još od letos u okolini Beograda snima nova serija "Vatrogasci" Dejana Karaklajića, iza koje je stao Telekom Srbija. Dejan je došao na ovu ideju jer je pre 50 godina radio s Brankom Bauerom i scenaristom Arsenom Diklićem na "Zimovanju u Jakobsfeldu", nastavku filma "Salaš u Malom Ritu". Radnja filma se odigrava u izmišljenom vojvođanskom selu Jakobsfeldu, koje je naseljeno Nemcima. Sniman je u Ovči, nedaleko od Beograda.

Dva dečaka su iz partizanskog odreda upućena u selo da prezime. Jedan se usput razboli, a drugi odlazi u obližnje nemačko selo, gde uspeva da se zaposli kao sluga. Noću krišom neguje druga koji se krije u obližnjoj močvari, da bi ga najzad sakrio u gazdinu štalu...

Slavko je tokom snimanja već bio zvezda, a Buletu je ovo bila prva uloga. Igraju i Slobodan Perović, Milan Srdoč, Ljubica Ković, Goran Sultanović, Miša Janketić, Mića Tatić, Žika Milenković, Toma Kuruzović, Miroljub Lešo, Danilo Stojković i drugi...

Dejan Karaklajić se, kako saznajemo, potrudio da replike u seriji podsećaju na neke koje kao deca izgovaraju Milan i Raša u "Salašu u Malom Ritu".

Slavko Štimac nikad nije upisao glumu, a Bule Goncić ju je završio u klasi sa Sonjom Savić. Štimac je bio i ostao prva filma zvezda. Za prvu ulogu u filmu "Vuk samotnjak" izabrala ga je Maja Gluščević, supruga reditelja Obrada Gluščevića, pre pet i po decenija. Slavko je tada mislio da je i film igra, tim pre što su mu govorili da ne treba da glumi, već da se ponaša prirodno, kao da se igra. I tako je počeo igru sa odraslim ljudima, a detinjstvo mu se pretvorilo u rad na filmu. I mladost mu je prošla između kamera, a prvobitni stres zbog prekinutog detinjstva tu i tamo je ostavljao posledice. On je to sažeo u jednoj rečenici:

- Najteže mi je bilo što nikad nisam išao s đacima na ekskurziju.

Od tog prvog filma "Vuk samotnjak", koji je 1972. godine premijerno prikazan na jugoslovenskom filmskom festivalu u Puli, Slavko Štimac je odigrao više 70 uloga na filmu i u serijama. Bio je glumačko otkriće, imao je 17 godina kada je dobio nagradu, u to vreme tako značajnu, Sedam sekretara Skoja kao njen najmlađi vlasnik. Postao je glumački ideal Emira Kusturice zbog svoje svedene glume, a publici je jedan od najdražih, najomiljenijih glumaca iz nekadašnjeg jugoslovenskog filma.

Svetislav Bule Goncić je dosta snimao do devedesetih, zatim se posvetio pozorištu i uspešno je vodio Narodno pozorište u Beogradu, a sada je novi selektor Sterijinog pozorja. Pozvali smo za komentar autora ove serije Dejana Karaklajića, koji zbog ugovornih obaveza nije mogao da potvrdi naša saznanja. Premijera serije "Vatrogasci" očekuje se naredne godine na Superstar kanalu.

Iz filma nastali serija i pesma "Ja sam rođen tamo na salašu"

"Salaš u Malom Ritu" Arsena Diklića proglašen je 1953. godine najboljim dečjim romanom. Po njemu je rađena serija, pa istoimeni film, kao i "Zimovanje u Jakobsfeldu", u kom se pojavljuje Goncić. Serija važi za jednu od najboljih sa ovih prostora.

Jedna od najpoznatijih rečenica iz serije - "student nije zapalio žito", ostala je upisana u pamćenju generacija. Ta rečenica, koju u seriji kredom ispisuje Vasa kako bi zaštitio svog druga, i danas se može videti na zidovima gradova kao simbol otpora, vernosti i istine.

