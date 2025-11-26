Slušaj vest

U Malom pozorištu "Duško Radović" uveliko traju pripreme nove predstave "Lola, Mila i Zubić Vila", po ideji autora Sergeja i Kristine Ćetković, u režiji Nikole Zavišića i Jovana Stamatovića-Karića. Ovo praznično putovanje inspirisano je popularnim crtanim filmom "Lola i Mila", koji je osvojio dečja srca širom regiona, a premijera se očekuje 12. decembra.

Lola i Mila su istraživačice, detektivke, poslastičarke, po potrebi muzičarke, pa čak i graditeljke kuća za žirafu. Ali pre svega, one su sestre. Ideja za priče o Loli i Mili nastala je od njihove majke, jer su Lola i Mila prave devojčice. Njihova mama Kristina poželela je da im pokloni nešto što će pamtiti zauvek, i tako je prvo nastala slikovnica "Šta je slađe od kolača". A onda je tata Sergej imao još jednu ideju.

- Za mene i moju bujnu dečačku maštu to je bio samo okidač da od jedne divne ideje nastane nešto još lepše i kreativnije. Listajući stranice slikovnice na kojima su Lola i Mila skakale po baricama, oblačile mamine stvari i laganim pokretom prstićima kvarile tek završenu tortu, u mojim očima njihovi likovi su počeli da se smeju, kreću i oživljavaju, preskačući sa stranice na stranicu, iz jedne slike u drugu. Tako se rodio naš prvi crtani film, u kome danas uživaju mališani širom sveta - objasnio je Sergej Ćetković.

