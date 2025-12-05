Slušaj vest

Glumac Stefan Đoković karijeru je započeo ulogom u seriji "Srpski junaci srednjeg veka", nakon čega su se nizale role u "Nemanjićima", "Korenima", "Južnom vetru", "Urgentnom centru" i drugim popularnim projektima. Sad ga konačno gledamo u novoj seriji "Nasledstvo", koja je počela da se emituje na Pink televiziji.

1/4 Vidi galeriju TV Serija „Nasledstvo“ Foto: Pink

Šta možete da nam otkrijete o ulozi Davida Vavana? Ne radite prvi put sa Žarkom Jokanovićem.

- Konačno je stigla dugoočekivana serija na kojoj radimo još od 20. jula. Igram Davida Vavana, tajkunovog bratanca, i zaista mi je veliki izazov da tumačim nekog poput njega. Ne bih previše otkrivao, ali ono što mogu da kažem je da on pripada ovoj drugoj strani, porodici Vavan, koja želi da se domogne hotela oko kojeg se vrti čitava priča kako bi tu izgradila tržni centar. Pored toga, David želi i da preuzme stričevo mesto, njegovu firmu, milione i, samim tim, postane glavni. Raznoraznim radnjama se služi kako bi došao do svega toga, što naravno ne ide glatko, mnogo je prepreka na tom putu, igraju se dvostruke igre, stvari se menjaju iz minuta u minut i publiku zaista očekuje pravi rolerkoster. Zahvalan sam Žarku Jokanoviću na ovakvoj prilici i nije prvi put da radimo zajedno. Smatram da je napravio jednu nesvakidašnju, a opet, s druge strane, univerzalnu priču, u kojoj svako od nas može da se pronađe na neki način.

Žarko Jokanović Foto: Nemanja Nikolić

Serija "Nasledstvo" bavi se porodičnim tajnama, moći i skrivenim motivima. Koji aspekt priče vas je najviše privukao da prihvatite ovu ulogu? Kako ste pristupili pripremi ovog lika i šta vam je bilo najizazovnije u procesu?

- Ljude uvek ujedinjuju dve stvari, strah i interes, i u suštini se sve vrti oko toga i u našoj seriji. Mešavina drame, komedije, puno intriga, zavrzlama, neočekivanih obrta... Čitajući scenario, zaista sam uvideo koliko Žarko dobro poznaje ljudsku psihologiju, kako ljudi generalno funkcionišu i kako se menjaju u skladu sa okolnostima. Svaki od likova ima svoju priču, svoje težnje, muke, neostvarene želje, svi doživljavaju ogromne promene unutar serije, što je svakom glumcu uzbudljivo jer nijedna uloga nije napisana tako da bude ravna linija. Pristupio sam krajnje profesionalno i ozbiljno kao i uvek, što bi se reklo, imao sam za šta da se uhvatim i da vozim. David jedno misli, drugo govori, treće radi, što ćete i videti dok budete gledali. Nije lako graditi tako nešto i nema se puno vremena, ali kad dođete na set i vidite uslove koje je obezbedila produkcija sa Željkom Mitrovićem i Markom Jovičićem na čelu, ništa vam ne bude teško.

Stefan Đoković Foto: Privatna arhiva

Koliko ste imali slobode da sami oblikujete svoj lik i dodate mu lične nijanse? Ima li sličnosti s vama privatno? Da li je lakše igrati negativce?

- Uvek sam za to da prvo porazgovaram s rediteljem, da vidim kako je on to zamislio i u kom pravcu bi hteo da ide, a da se ja samo nadovežem na tu priču. Na ovom projektu rade dva predivna reditelja - Peđa Marković, s kojim sam već sarađivao, i Ružica Tadić, koju sam ovde upoznao. Bitno je poverenje između nas i samim tim se lako dogovorimo o svemu. Važno je da imamo pokriće za to što sami predložimo kao glumci. Ovo je takav tip projekta da nemamo probe i puno vremena za neka filozofiranja, moramo da hvatamo u letu i da se prilagođavamo, nikome nije lako. David ima sličnosti sa mnom privatno, kao verovatno i sa još mnogo ljudi koji će gledati seriju. Ne volim da likove delim na negativne i pozitivne, jer svaki negativac ima nešto pozitivno u sebi, što ja kao glumac treba da pronađem kako ne bi bilo površno to što igram, kao i što svaki pozitivac ima i negativne strane. Gledam da svakom liku dam na nekoj duhovitosti, šarmu, bez obzira na to kakvim se sve radnjama bavi i koliko ogavan bio, ipak mora da bude dopadljiv publici.

Serija donosi i snažan društveni komentar. Šta mislite da će publika najviše poneti sa sobom nakon gledanja "Nasledstva"?

- Ono što je meni najpozitivnije kod ove serije je što nije klasična priča o kriminalu, nema toliko ubistava, krvi, nije mračna, već na jedan opušten i dopadljiv način priča u kakvom svetu živimo zapravo i do koje granice su ljudi spremni da idu zarad mrvice koristi i malo para. Smatram da će publika od prve scene biti uvučena u seriju, prikovana za TV i da će se saživeti s likovima i njihovim životima jer smo zaista uradili dobar posao.

Glumac Stefan Đoković Foto: Jovana Janković

Šta biste vi uradili na nasledite milione? U seriji ste samo tajkunov bratanac...

- Tajkuna igra moj prijatelj i divni kolega Srđan Ivanović, a brata, takođe moj veliki prijatelj dugi niz godina, Stojan Đorđević. Kad bih ja nasledio milione, napravio bih u nekoj prirodi, daleko od svega kuću, farmu životinja, zasadio vinograde, proizvodio vino i ostao na tom mestu zauvek, a ostatak novca bih razdelio prijateljima, familiji i ljudima kojima je to najpotrebnije.

Na čemu trenutno radite i da li uskoro možemo očekivati nove projekte u kojima ćete se pojaviti?

- Sad smo trenutno na pauzi snimanja "Nasledstva", čekamo emitovanje i uskoro bi trebalo da nastavimo sa snimanjem. To je sve što trenutno mogu da najavim.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor