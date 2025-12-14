Slušaj vest

Hrvatski mediji posvetili su značajnu pažnju seriji "Tvrđava“, koja se trenutno emituje u Srbiji i Crnoj Gori, ocenjujući je kao kontroverzno ostvarenje koje, prema njihovim navodima, manipuliše događajima iz ratova devedesetih. Na pojedinim hrvatskim portalima i komentarima ističe se tvrdnja da ova priča, smeštena većim delom u Kninu, kroz svoju naraciju i pojedine scene reinterpretira ratna zbivanja, posebno kada je reč o prikazu sukoba u Spskoj Krajini.

Kao jedan od najspornijih momenata navodi se scena koja se, prema njihovom tumačenju, može shvatiti kao poruka da su "Hrvati bombardovali Knin“, što hrvatski mediji ocenjuju kao istorijski netačno i politički motivisano.

- Posebno je u Srbiji odjeknula treća epizoda, u kojoj se glavna junakinja, Hrvatica Darija, i njen izabranik Luka, mladi Srbin, pripremaju za venčanje. Radnja, smeštena u Kninu i njegovoj okolini, odvija se 1992. godine, u trenucima kada su prvi oružani sukobi već započeli, a grad je pod nadzorom jedinica UN, takozvanih "plavih šlemova“, koji nastoje da održe krhku liniju razdvajanja zaraćenih strana.

Dok se odvija svadbeno slavlje, prikazano je – obratite pažnju – kako hrvatske vojne snage počinju da bombarduju položaje na srpskoj strani linije odbrane - navodi portal dnevno.hr

Autor teksta tvrdi da se na ovaj način menja kontekst ratnih događaja i da se kroz popularnu televizijsku formu utiče na percepciju mlađe publike koja nema lično iskustvo devedesetih. Neki komentatori seriju nazivaju "revizionističkom", dok drugi ističu da umetničko delo ima pravo na slobodu interpretacije, ali uz odgovornost prema činjenicama.

Serija "Tvrđava", snažna, emotivna priča o ljubavi, porodici i moralnim izborima u vremenu velikih promena, doživeće veliko finale za nekoliko sati na Prvom programu RTS. Konačno ćemo videti veliki obračun između Diplare i mladog Luke. Kroz 11 epizoda pratili smo živote jednog zaljubljenog para, njihovih rođaka i prijatelja tokom turbulentnih godina u kojima se dogodio raspad Jugoslavije i pad Knina. Ostaje nam samo da vidimo da li ljubav može da pobedi.

Jovo Maksić ranije je izjavio da "Tvrđavu" treba prikazati i na HRT.

- Mislim da tu nema neke preterane pristrasnosti. Naravno da svako priča svoju priču, ali kao što sam ja pogledao i hrvatske filmove iz te njihove perspektive i uopšte nisam imao nikakav problem sa tim. Naša serija je pošteno napravljena. Pričamo o srpskom i hrvatskom narodu - izjavio je Maksić.

Glavne uloge tumače mladi glumci Darija Vučko i Ognjen Mićović. Uz njih, gledamo i Ljubomira Bandovića, Nikolu Pejakovića, Jovu Maksića, Miodraga Radonjića, Nikolinu Friganović, Slavišu Čurovića, Slađanu Zrnić, Nebojšu Dugalića, Predraga Mikija Manojlovića i mnoge druge...

Autor serije je Mirko Stojković, koji uz Gorana Starčevića potpisuje i scenario. Režiser je autor "Banjalučke trilogije" Saša Hajduković.