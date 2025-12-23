Bajagini hitovi koji su promenili pogled na domaću muziku: PGP objavio reizdanje albuma "Sa druge strane jastuka"
Povodom 40 godina od objavljivanja legendarnog albuma "Sa druge strane jastuka" Bajage i Instruktora, PGP RTS i Fidbox objavili su reizdanje čuvene LP ploče, na kojoj je ovekovečeno 11 pesama koje vole i znaju gotovo sve generacije ljubitelja muzike...
Proslavljeni muzičar i članovi benda okupili su se juče u RTS klubu kako bi se prisetili kako su nastali hitovi koji već decenijama zauzimaju posebno mesto u domaćoj pop-rok kulturi i istoriji. Kritika ga opisuje kao "autentično oslikavanje predela koje Bajaga vidi sopstvenim očima, udahnjujući mirise mladosti i lepršavosti", a slušaoci ga i danas smatraju "najboljim albumom u celoj njegovoj karijeri".
- Album i danas zvuči sveže i novo kao da su pesme objavljene pre mesec dana, a prošlo je 40 godina. Bio sam tada tinejdžer sa 17 godina i ovaj album je promenio pogled na domaću muziku i opredelio čime ću se baviti u životu - kaže za Kurir Vladimir Garić, direktor PGP.
Tokom više od četiri decenije karijere Bajaga i Instruktori su objavili 11 studijskih albuma - "Pozitivna geografija" (1984), "Sa druge strane jastuka" (1985), "Jahači magle" (1986), "Prodavnica tajni" (1988), "Muzika na struju" (1993), "Od bižuterije do ćilibara" (1997), "Zmaj od Noćaja" (2001), "Šou počinje u ponoć" (2005), "Daljina, dim i prašina" (2012), "U sali lom" (2018) i "Ovaj svet se menja" (2020) - pokazujući kontinuiranu kreativnost, autentičnost i muzičku evoluciju. Stvaralaštvo Momčila Bajagića Bajage inspirisalo je i kontinuirano inspiriše ne samo njegove brojne kolege, muzičare već i mnoge druge umetnike i stvaraoce. Između ostalih, novinar i pisac Ivan Ivačković objavio je roman "Obe strane jastuka" (1999), a Pozorište na Terazijama postavilo je 2020. godine mjuzikl "Sa druge strane jastuka" u režiji Juga Radivojevića.