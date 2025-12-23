Slušaj vest



Povodom 40 godina od objavljivanja legendarnog albuma "Sa druge strane jastuka" Bajage i Instruktora, PGP RTS i Fidbox objavili su reizdanje čuvene LP ploče, na kojoj je ovekovečeno 11 pesama koje vole i znaju gotovo sve generacije ljubitelja muzike...

Proslavljeni muzičar i članovi benda okupili su se juče u RTS klubu kako bi se prisetili kako su nastali hitovi koji već decenijama zauzimaju posebno mesto u domaćoj pop-rok kulturi i istoriji. Kritika ga opisuje kao "autentično oslikavanje predela koje Bajaga vidi sopstvenim očima, udahnjujući mirise mladosti i lepršavosti", a slušaoci ga i danas smatraju "najboljim albumom u celoj njegovoj karijeri".

- Album i danas zvuči sveže i novo kao da su pesme objavljene pre mesec dana, a prošlo je 40 godina. Bio sam tada tinejdžer sa 17 godina i ovaj album je promenio pogled na domaću muziku i opredelio čime ću se baviti u životu - kaže za Kurir Vladimir Garić, direktor PGP.

