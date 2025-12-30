da li je porepoznajete?

Dobrila Ćirković, glumica snažnog izraza i bogate karijere, publici je najpoznatija po ulozi Kosane u filmu "Lepota poroka" iz 1986. godine, u režiji Živka Nikolića. U ovom filmu odigrala je jednu od najintimnijih i najpoznatijih scena u domaćem filmu, zajedno sa glumcem Petrom Božovićem. Njena replika „da me vidi moja mila majka“ ušla je u istoriju srpskog filma.

Pogledajte njene fotografije iz filma "Lepota poroka":

Glumačka karijera i pozorišni rad

Rođena je 1948. godine u Aleksandrovcu, a već decenijama je stalna članica Narodnog pozorišta u Beogradu, gde je ostvarila brojne uloge na velikoj sceni.

Pored legendarne Kosane, publika je Dobrilu Ćirković upamtila i u filmovima i serijama kao što su:

"Tri palme za dve bitange i ribicu"

"Oriđinali"

"Selo gori, a baba se češlja"

"Građani sela Luga"

"Crna svadba"

Pogledajte u galeriji fotografije Dobrile Ćirković u drugim prepoznatljivim ulogama:

Sećanje na "Majstore, majstore"

Povodom 40 godina od izlaska filma "Majstori, majstori", Dobrila se prisetila saradnje sa Goranom Markovićem, ističući koliko je taj film za nju značajan:

„Taj film je kreacija do kreacije. Scene između Olivere i Zorana – to su studije glume, to drugde ne možeš da vidiš. Svaka uloga, to je brilijantno. Mislim da je taj film – i verujem da Goran neće da mi zameri – bukvalno film umetničkih kreacija“, rekla je tada Dobrila.

Gde je danas?

Dobrila Ćirković danas ima 76 godina, a poslednji put se pojavila na filmu pre dve godine, u ostvarenju "Videoteka", kao i u seriji "Nobelovac". Iako se poslednjih godina povukla iz fokusa, ostaje jedna od onih glumica koje su svojim ulogama ostavile neizbrisiv trag u domaćoj kulturi.

