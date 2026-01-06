Slušaj vest

Ljubomir Ninković, gitarista i vokal grupa "S Vremena na vreme", "Šarm", "Tunel" i "Bilja Krstić & Bistrik Orchestra", preminuo je u 76. godini.

Vest o njegovoj smrti objavio je na Fejsbuku Željko Stefanović, dugogodišnji novinar Radio Beograda.

Ljuba Ninković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"S velikom tugom obaveštavam ljude iz sveta muzike i brojne zajedničke prijatelje da nas je napustio naš Ljuban. Moj divni Smederevac velikog srca i predivne duše. Nadali smo se da će nam još poživeti, da će nas radovati svojim prisustvom u našim životima, milovati notama. Zahvaljujem Bogu što mi je bio među drugarima od detinjih dana kod Gornje vage, kada bi Ljuban prošao korzoom - sve bi stalo, zaista su ga ljudi voleli. O divnim pesmama - i da ne pričam, i one su bile ogledalo njegove plemenite duše", napisao je Stefanović.

Od Ninkovića se na društvenim mrežama oprostio i Dejan Cukić.

"Zbogom, dobri naš Ljubo. Počivaj u miru", stoji u Instagram objavi muzičara.

Ljubomir Ljuba Ninković rođen je 1950. godine u Smederevu. Bio je srpski i jugoslovenski muzičar, kompozitor i autor.

Komponovao je muziku za serije i televizijske emisije. Brat je našeg čuvenog glumca Slobodana Bode Ninkovića.

Osnovno, srednje i muzičko obrazovanje stekao je u svom rodnom Smederevu. Početak njegove muzičke karijere obeležen je učešćem u amaterskim bendovima, a 1967. godine pridružuje se grupi "The Spooks”, sa kojom započinje profesionalnu karijeru nastupajući na "beat” igrankama širom Srbije, na kojima su se predstavljali neafirmisani muzičari, prenosi RTS.

Na takmičenju mladih pevača „Gong klub“ nastupa 1969. godine sa svojom kompozicijom „Kao vreme ispred nas" i osvaja prvu nagradu, nakon čega karijeru nastavlja komponujući muziku za emisije Radio Beograda. Zajedno sa Asimom Sarvanom, Vojislavom Đukićem i Miomirom Đukićem osnovao je rok grupu „S vremena na vreme” 1972. godine. U narednih sedam godina objavili su 10 singlova i tri LP albuma uz hitove: „Dixie band“, „Karavan“, „Sunčana strana ulice“, „Moj svet“, „Kao vreme ispred nas“, „Tema Classica“. Važili su za najbolji akustičarski bend u tadašnjoj Jugoslaviji, sa originalnim zvukom i aranžmanima, uz korišćenje narodnih instrumenata. Sa Vladimirom Jankovićem Džetom 1980. godine osniva grupu „Tunel“. U periodu od 1988. do 1992. godine Ljuba Ninković se uglavnom bavi pisanjem i izvođenjem muzike za decu u tada veoma popularnoj TV emisiji „S one strane duge“.

Album „Zvuk tišine" na kome su se našle kultne pesme iz 60-ih i 70-ih godina prošlog veka sa ličnim pečatom Ljubinog muzičkog senzibiliteta, snima sa pevačicom Marijom Mihajlović 1992. godine. Tada počinje da se bavi i pisanjem muzike za pozorišne predstave, a 1995. dobija „Sterijinu nagradu" za muziku u predstavi „Lukrecija iliti ždero" Jagoša Markovića. Sa starom ekipom dolazi na ideju da ponovo okupi grupu „S vremena na vreme", što i čine 1993. godine koncertom u Centru „Sava". Do 1998. godine beleže brojne nastupe i objavljuju dva albuma.

Saradnju sa Biljanom Krstić na etno-projektu „Bistrik" otpočinje 1999. godine kao aranžer tradicionalnih pesama sa Balkana, što nailazi na izuzetan prijem u zemlji i regionu. Pored komponovanja muzike za serije i TV emisije, Ljuba se 2004. pridružio projektu „Obnovimo sebe - podignimo Stupove", čiji je cilj obnova manastira Đurđevi stupovi u Rasu. Sa grupom „Stupovi" je snimio album sa duhovnom i tradicionalnom muzikom u modernim aranžmanima.

Jedan je od osnivača grupe „Zanovet", a kao vođa etno-grupe „Zlatopis" 2014. godine objavljuje istoimeni album. Aktuelni, a drugi po redu samostalni, album „Retromet" Ljuba Ninković je objavio u aprilu 2020. godine.

