Slušaj vest

Film MELANIA studija Amazon MGM Studios pruža dosad neviđeni uvid u 20 dana koji prethode predsedničkoj inauguraciji 2025. godine — iz perspektive same prve dame. Zakoračite u svet Melanie Tramp dok koordinira planove inauguracije, snalazi se u složenostima tranzicije Bele kuće i seli svoju porodicu natrag u glavni grad Sjedinjenih Američkih Država.

Uz ekskluzivne snimke ključnih sastanaka, privatnih razgovora i dosad neviđenih okruženja, MELANIA donosi povratak gospođe Tramp u jednu od najmoćnijih uloga na svetu.

MTRU_2026_002 CREDIT_ Regine Mahaux _ Amazon MGM Studios. copy 2.jpg
Foto: Promo

Izjava prve dame Melanie Tramp:

"Istorija se oblikuje tokom dvadeset dana mog života uoči inauguracije predsednika Sjedinjenih Američkih Država. Po prvi put, svetska publika pozvana je u bioskope kako bi svedočila ovom prelomnom poglavlju — intimnom, nefiltriranom uvidu u moj put, dok usklađujem porodični život, poslovne obaveze i filantropiju na izuzetnom putovanju prema ulozi prve dame Sjedinjenih Američkih Država." - Prva dama Melania Tramp.

,545 copy.jpg
Foto: Promo

Ne propustitePop kulturaMelanija javno ponizila najstariju Trampovu ćerku: Povukla je jasnu liniju – Ivanka zna gde joj je mesto
Melanija Tramp, Ivanka Tramp
Pop kultura"Plastični hirurg je imao pune ruke posla": Ovako je Melanija izgledala 1987, ljudi su ubeđeni da je sva izoperisana!
Melanija Tramp u poseti Velikoj Britaniji
Pop kulturaOvo je brat Melanije Tramp kog prva dama krije od javnosti: Denis živi u Sloveniji, a godinama je bio porodična tajna koja je završila na sudu
Melanija Tramp
Pop kulturaMelanija Tramp u najužoj haljini na svetu došla na novogodišnju proslavu: Dekolte u prvom planu, a ona sija kao milion dolara
Melanija Tramp u smaragdnoj haljini Elija Saba na državnoj večeri

Bonus video:

TRKA ZA PRVU DAMU AMERIKE: Žestok OKRŠAJ između ikone stila ili smerne profesorke – može biti samo JEDNA (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir televizija