Film "Melania" u bioskopima širom sveta od 30. januara
Film MELANIA studija Amazon MGM Studios pruža dosad neviđeni uvid u 20 dana koji prethode predsedničkoj inauguraciji 2025. godine — iz perspektive same prve dame. Zakoračite u svet Melanie Tramp dok koordinira planove inauguracije, snalazi se u složenostima tranzicije Bele kuće i seli svoju porodicu natrag u glavni grad Sjedinjenih Američkih Država.
Uz ekskluzivne snimke ključnih sastanaka, privatnih razgovora i dosad neviđenih okruženja, MELANIA donosi povratak gospođe Tramp u jednu od najmoćnijih uloga na svetu.
Izjava prve dame Melanie Tramp:
"Istorija se oblikuje tokom dvadeset dana mog života uoči inauguracije predsednika Sjedinjenih Američkih Država. Po prvi put, svetska publika pozvana je u bioskope kako bi svedočila ovom prelomnom poglavlju — intimnom, nefiltriranom uvidu u moj put, dok usklađujem porodični život, poslovne obaveze i filantropiju na izuzetnom putovanju prema ulozi prve dame Sjedinjenih Američkih Država." - Prva dama Melania Tramp.
