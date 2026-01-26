pored biste planira se i mural

Velikan srpskog glumišta, čuveni Miodrag Petrović Čkalja i danas nakon odlaska zasmejava mase, jer se njegove replike prepričavaju sa istim žarom kao nekada.

Ekipa Blica posetila je Kruševac, a tamo su obišli kuću u kojoj je odrastao čuveni Čkalja, a ispred koje je danas podignuta bista, međutim, kako su saznali, kuća je predata i tamo sada žive drugi ljudi.

Jedan od prvih komšija, Dragan, otkrio je kako se došlo na ideju da se podigne biste baš ispred kuće glumca, da se uskoro planira i mural, a na imanju na kom je nekad živeo Čkalja, danas borave drugi ljudi, jer je kuća u međuvremenu prodata.

- Ova ulica u kojoj je Čkalja živeo je jedna od najstarijih u Kruševcu. On je već bio poznat glumac kada je otišao u Beograd, jer ga ovdašnje vlasti nisu volele. Kada mu je umrla majka to je bila jedna od najvećih sahrana. On je pravio takve grimase da su se svi smejali, iako je čovek plakao za majkom. Toliko je bilo smešno - rekao je komšija, pa je potom dodao:

- Tražili smo saglasnost naravno od porodice kako bi se podigla bista. Pored druženja koje smo organizovano, dolazilo je preko 100 ljudi, tu je sprovedena ta ideja o spomen ploči.

Šta kaže komšiluk

Komšija Dragan otkrio nam je i da danas retko ko od porodice dolazi na plac.

- Kuća je u međuvremenu prodata, a ova što je naslednica kuće, ona je saglasna da se uradi mural. Pričamo o ljudima koji su kupili kuću. Oni znaju da je to Čkaljino sve bilo, u saglasnosti sa unukom planira se mural na istom mestu. Vlasnik se jeste promenio, pa mora sve tako. Unuka je inače ranije dolazila sa tadašnjim momkom, ali posle toga ne. Koliko ja znam.

- Komšije preko puta mene je jedan od predsednika udruženja, a na svake četiri godine biramo odbore i predsednika. Svašta smo tu uradili kada su umetnici u pitanju, mi svi tu iz ulice. Nama je inicijalna ideja bila da mlađim generacijama ostavimo prostora da se upoznaju sa kulturom i nekadašnjim velikanima koji više nisu sa nama.

Inače, razgovarali smo na kratko i sa ljudima koji žive baš pored kuće, te su objasnili da je plac podeljen.

Miodrag Petrović Čkalja Foto: Printscreen

- Čuli smo i mi da se planira mural, ali ne zna se kada je to. Plac je inače podeljen, videćete ogradu na sredini, a ljudi koji tu žive su vrlo fini, pristojni. Održavaju sve, bista je svima zanimljiva i zastanu uvek kad tu prolaze - rekla je komšinica za Blic.

Oglasila se unuka posle Čedine smrti

Podsetimo, Čkaljina unuka oglasila se nakon što je preminuo njegov sin, te je dala kratku izjavu.

- Tačno je da je Čedomir preminuo, te informacije su se na mrežama pojavile nakon što sam ih ja dala. Hvala na izjavljivanju saučešća, tako sam, kako sam - rekla je kratko Jovana za Blic.

(Kurir.rs/Blic)

