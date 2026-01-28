Slušaj vest

Ceo region poludeo je za komedijom "Svadba", a u Americi vlada veliko iščekivanje uoči izlaska filma o Melaniji Tramp, koji prati raskošna distribucija i globalna promotivna kampanja... Film u produkciji "Amazon MGM studiosa" imaće istovremenu premijeru na 20 lokacija širom SAD. Pozivnice za sutrašnju projekciju već su poslate premijerima i brojnim poznatim ličnostima, dok film u bioskope stiže dan kasnije, kad će moći da se pogleda i u Srbiji.

Foto: Regine Mahaux Amazon MGM Studios



Premijeri u Vašingtonu prisustvovaće prva dama Melanija Tramp i predsednik Donald Tramp, a događaj će biti održan u nedavno preimenovanom Centru izvođačkih umetnosti "Donald Tramp i Džon Kenedi". Paralelne premijere biće organizovane i u drugim velikim gradovima, među kojima su Los Anđeles, Njujork i San Francisko. Zbog izuzetno velikog interesovanja, za pojedine premijere obezbeđene su dodatne bioskopske sale, a za jednu projekciju stiglo je čak osam puta više potvrda dolazaka nego što je bilo očekivano. Promotivne kampanje sprovode se u više od 30 zemalja sveta, sa reklamama postavljenim na prestižnim lokacijama u Italiji, u Londonu...

Foto: Regine Mahaux Amazon MGM Studios



Neke međunarodne projekcije organizuju ambasadori koje je imenovao Donald Tramp. Ekskluzivno limitirano prikazivanje dokumentarnog filma o Melaniji Tramp "Melanija" prikazuje se širom sveta samo 30. januara 2026, a u Srbiji će moći da se pogleda u "Koncept sinemi" u Beogradu ("Ada mol") i bioskopima "Sinestar" u Novom Sadu, Zrenjaninu i Pančevu. To je jedinstvena prilika da se pogleda ovaj film na velikom platnu uz vrhunski zvuk i sliku, u isto vreme sa celim svetom.

Film "Melanija" studija "Amazon MGM studios" pruža dosad neobjavljen uvid u dvadeset dana koji prethode predsedničkoj inauguraciji 2025. godine iz perspektive same prve dame. Gledaoci će zakoračiti u svet Melanije Tramp dok koordinira planove inauguracije, snalazi se u složenostima tranzicije Bele kuće i seli svoju porodicu nazad u glavni grad Sjedinjenih Američkih Država. Uz ekskluzivne snimke ključnih sastanaka, privatnih razgovora i okruženja, "Melanija" donosi povratak gospođe Tramp u jednu od najmoćnijih uloga na svetu.

Foto: Regine Mahaux Amazon MGM Studios

Ovaj film u režiji Breta Retnera lična je hronika koja nudi redak uvid u život Melanije Tramp, istražujući njenu ulogu prve dame i njen odnos sa predsednikom SAD.

Film je nedavno prikazan u Beloj kući, na projekciji i večeri kojoj je prisustvovalo 70 gostiju, među kojima su bili Melanija i Donald Tramp i njihov sin Baron. Među poznatim gostima bili su jordanska kraljica Ranija, pisac Toni Robins, bokser Majk Tajson i mnogi drugi. Improvizovani bioskop sa džinovskim platnom izgrađen je specijalno za ovu projekciju, jer projekciona sala Bele kuće u Istočnom krilu nije u funkciji zbog izgradnje balske dvorane Bele kuće. Vojni orkestar svirao je "Melanijin valcer", koji je komponovao Toni Nejman, dok su gosti dolazili. Bioskopsko prikazivanje kreće od 30. januara u distribuciji Blitz filma.

Dokumentarni film "Melanija" prati 20 dana iz života Melanije, od Trumpove predsedničke kampanje 2025. do Dana inauguracije.

Melanija pred premijeru: Istorija se oblikuje tokom tih dana