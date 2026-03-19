Svetski dan pozorišta za decu i mlade biće obeležen velikim programom na Trgu republike. Beograd će u petak, na prvi dan proleća i Svetski dan pozorišta za decu i mlade, biti domaćin velike dečje karnevalske povorke koja će okupiti mališane iz predškolskih ustanova i učenike prvih razreda osnovnih škola.

Od SANU do Trga

Program počinje u 10 časova, kad će se mališani okupiti ispred Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), odakle će uz Orkestar policije MUP Srbije krenuti svečana karnevalska povorka Knez Mihailovom ulicom do Trga republike.

Na centralnoj bini na Trgu republike nastupiće horovi Dečjeg kulturnog centra Beograd, dok će na osam različitih scenskih punktova biti organizovani interaktivni pozorišni programi namenjeni najmlađoj publici.



U programu učestvuju Pozorište "Boško Buha", Malo pozorište "Duško Radović", Pozorište lutaka "Pinokio" i Pozorištance "Puž". Predstaviće pozorišne rekvizite, delove scenografije, lutke i različite scenske tehnike. Deca će imati priliku da aktivno učestvuju u programu i upoznaju proces nastanka pozorišne predstave, kao i različite oblike scenskog izraza. Dosad se prijavilo više od 1.000 mališana.

Jelena Medaković



- Ovakvi programi predstavljaju primer povezivanja kulture i obrazovanja, jer pozorište za decu nije samo umetnički doživljaj već predstavlja i važan deo odrastanja, učenja i razvoja mladih generacija. Saradnju obrazovnih institucija i pozorišta, deci otvaramo prostor da razvijaju maštu, kritičko mišljenje i osećaj za zajedništvo. Posebno je značajno što ova manifestacija okuplja vodeća pozorišta za decu i mlade i omogućava da umetnost izađe izvan pozorišnih sala i postane dostupna svima. Na taj način grad Beograd jasno pokazuje svoju posvećenost tome da kultura bude integralni deo obrazovnog sistema i svakodnevnog života dece - rekla je gradska sekretarka za kulturu Jelena Medaković.

Ova manifestacija ima cilj da najmlađim Beograđanima približi svet pozorišta, podstakne njihovu maštu i kreativnost, kao i da ukaže na značaj umetnosti i kulture u odrastanju dece.

Program organizuju Sekretarijat za kulturu Grada Beograda, Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu, Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju i Gradska opština Stari grad.



Nakon karnevalske povorke, u narednih nedelju dana beogradska pozorišta za decu otvoriće svoja vrata najmlađoj publici. Posetioce očekuje niz posebnih programa, radionica, susreta sa umetnicima i otvorenih scena.

Iza kulisa

Na ovaj način biće obeleženi i 21. mart - Svetski dan lutkarstva, kao i 27. mart - Svetski dan pozorišta, čime će se tokom cele nedelje dodatno ukazati na značaj pozorišne umetnosti u obrazovanju i kulturnom odrastanju dece i mladih.

Publika će imati priliku da zaviri iza kulisa pozorišta, upozna se s procesom nastanka predstave, kao i da u kreativnima radionicama i u razgovorima sa umetnicima otkrije bogat i raznovrstan svet scenske umetnosti namenjene najmlađima.



Malo pozorište "Duško Radović": Hitovi za decu i tinejdžere

Malo pozorište "Duško Radović" nastavlja s bogatim repertoarom za decu, mlade i odrasle, uz poseban program povodom Svetskog dana lutkarstva. Na repertoaru je predstava "Tesla" u subotu od 17 časova, po tekstu Mine Milošević, u režiji Ivana Baletića. U nedelju od 12 časova očekuje nas predstava "Guliver", nastalu po motivima Guliverovih putovanja Džonatana Svifta, po tekstu Zorana Đerića i u režiji Isidore Goncić. Istog dana od 13 časova biće održana i likovna radionica za decu "Tajna ulice", koju vodi umetnica i art pedagog Danica Radumilo.

U utorak, 24. marta, od 10.30 na repertoaru je predstava "Kako je ozdravio Cvrčak" Tona Telehena, u režiji Nikole Zavišića, a od 20 biće izveden komad "Sjaj zvezda na plafonu", po motivima romana Juhane Tidel, u dramatizaciji Tijane Grumić i režiji Damjana Kecojevića. U petak, 27. marta, od 20 časova biće izvedena predstava "Ako pčele nestanu sa lica zemlje", po motivima romana "Omladina bez boga" Edena fon Horvata, autorke Tijane Grumić, u režiji Anje Suše.



Pozorište "Boško Buha": Školski karavan i predstave

"Buhin" školski karavan biće održan danas u OŠ "Danilo Kiš." Ovim projektom predstavićemo đacima četvrtog i osmog razreda zanimanja u pozorištu. Predavači su glumci Pozorišta "Boško Buha": Đorđe Kadijević, Boba Latinovići i Borka Tomović, zatim, Đurđa Tešić, rediteljka i umetnička direktorka, Dragica Laušević, kostimografkinja i Marko Rančić, inspicijent i sufler.

Tri musketara

Na našem redovnom repertoaru u subotu, 21. marta, u 12 sati biće izvedena predstava "Pepeljuga" Igora Bojovića u režiji Ive Milošević u Teatru "Vuk", u ponedeljak, 23. marta, u 19 sati predstava "Tajni dnevnik Adrijana Mola" Sju Taunzend, u dramatizaciji Milene Depolo i režiji Tatjane Mandić Rigonat, a u petak, 27. marta, u 12 sati predstava "Tri musketara" Kena Ludviga u dramatizaciji Slobodana Popovića i režiji Ivana Vukovića, u Teatru "Vuk". Nakon predstave "Tri musketara", biće održana tribina "Svi za jednog, jedan za sve". Medijatori su Milena Depolo, dramaturškinja Pozorišta "Boško Buha" i Marija Manojlović, psihološkinja. Učesnici će biti glumci iz predstave "Tri musketara" Viktor Savić i Stefan Trifunović.



Pozorište lutaka "Pinokio": Gostovanje po školama i podrška deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Pozorište lutaka "Pinokio" realizovaće u periodu od 23. marta do 27. marta gostovanja u školama i ustanovama koje pružaju podršku deci bez roditeljskog staranja i deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Predstave će biti pažljivo osmišljene i prilagođene uzrastu i potrebama publike, s posebnim akcentom na interaktivnost, razumevanje i stvaranje podsticajnog i pozitivnog okruženja. Tim povodom će biti izvedena predstava "Psić Tobi" u OŠ "Novi Beograd", Ustanovi za decu i mlade "Sremčica" i Prihvatilištu za decu Beograda.

Pozorište lutaka "Pinokio" će Svetski dan lutkarstva obeležiti izvođenjem predstava u okviru redovnog repertoara: u 10 časova predstava za bebe "Zora i San", autorski projekat Mine Ćirić; u 12 časova predstava "Pinokio", autora Alekseja Tolstoja i Eve Borisove, u režiji Živomira Jokovića i u 17 časova predstava "Psić Tobi" po motivima priče Zdenjeka Florijana, u režiji Živomira Jokovića. Na repertoaru 22. marta su predstave: u 12 časova je predstava "Vuk i sedam jarića", u dramatizaciji Jelene Paligorić Sinkević, u režiji Gorana Damjanca, i u 17 časova predstava "Alisa u zemlji čuda", po motivima priče Luisa Kerola, u režiji Ivane Koraksić.

