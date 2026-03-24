Projekcijom kultnog filma "Maratonci trče počasni krug" večeras se u Ekspo 2027 Plejgraundu završava izložba "Velikani srpske motorizacije". Ova postavka je prethodnih dana okupila veliki broj posetilaca i vodila ih kroz istoriju automobila, filma i dizajna, pokazujući kako su pojedini automobili postali mnogo više od prevoznog sredstva – simboli jednog vremena.

Simbolično, upravo film u kome automobil ima podjednako važnu ulogu kao i njegovi junaci, biće završni čin izložbe koja je okupila neke od najznačajnijih modela automobilske istorije, uključujući i vozila koja pamtimo upravo iz kultnih domaćih filmova.

Književna promocija i filmsko veče

Završni dan programa počinje u 16 časova promocijom knjige prof. dr Milana Rakočevića, koja kroz stručan i analitički pristup osvetljava razvoj automobilizma i njegov uticaj na društvo.

Veliko finale izložbe rezervisano je za 18 časova, kada je na programu projekcija filma "Maratonci trče počasni krug".

Edukacija za najmlađe i osnovne informacije

Paralelno sa glavnim programom, u Paviljonu M održava se i radionica za decu. Najmlađi posetioci kroz igru i praktično iskustvo otkrivaju osnove mehanike i načina na koji funkcionišu mašine, čime se priča o automobilima nastavlja kroz nove generacije.

Izložba "Velikani srpske motorizacije" može se posetiti još danas od 10 do 20 časova u Ekspo 2027 Plejgraundu, koji se nalazi u Hali 5 Beogradskog sajma. Ulaz za sve posetioce je besplatan. Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na zvaničnom linku.

Ne propustiteZabavaSTIŽU DELEGACIJE IZ CELOG SVETA! Beograd narednih dana postaje diplomatska i poslovna raskrsnica planete zbog Ekspa 2027
KulturaNovosadski kulturni plakat: Nova izložba u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine
KulturaOtvorena izložba Predraga Terzića "Danas je taj dan kada niko nije poneo loptu", naziv inspirisan pesmom Ajs Nigrutina
KulturaIzložba "Prenesi dalje" u Manakovoj kući: Tekstil između nasleđa i savremenosti
Pogledajte video: Međunarodni oldtajmer susret u Subotici

Održan međunarodni oldtajmer susret u Subotici! Rekordan broj izloženih vozila - legendarnih automobila iz celog sveta! Izvor: Kurir televizija