U okviru 71. izdanja Sterijinog pozorja u Novom Sadu, koje će se održati od 26. maja do 3. juna, takmičarski program činiće osam predstava, saopštio je novoimenovani selektor, glumac Svetislav Bule Goncić. Fokus ovogodišnjeg festivala biće isključivo na domaćim dramskim tekstovima i produkcijama, čime se naglašava suštinska misija festivala - afirmacija nacionalne drame i savremenog pozorišnog izraza.

Raznolikost

Svetislav Bule Goncić Foto: Nebojša Babić

- Gledajući preko četrdeset predstava tekuće sezone, nastalih na domaćem dramskom tekstu, naišao sam na potpuno autentične, iznenađujuće i različite odgovore na ova pitanja, a osam predstava se izdvojilo pre svega svojim sveobuhvatnim pristupom, izuzetnim izvođenjem i raznolikošću traganja za razlozima i smislom postojanja u svetu pozorišne umetnosti kao kompleksne refleksije našeg vremena - ističe Goncić.

Kako dodaje, u protekloj sezoni nastale su predstave koje, pored izuzetnih umetničkih kvaliteta, uspešno uspostavljaju kontakt s publikom:

Predstava Gospa Nola Foto: Marija Erdelji

- Oslanjajući se na domaći dramski tekst, koji kroz različite teme i različite forme tretira i sagledava naš život, ali i povezujući klasična dela s današnjim fenomenima - u protekloj sezoni nastale su predstave koje, osim što imaju izuzetne umetničke kvalitete, na najbolji način uspostavljaju komunikaciju s publikom. A upravo to su bili kriterijumi mog odabira programa ovogodišnjeg Sterijinog pozorja, ali i moje suštinsko shvatanje i poimanje ovog najznačajnijeg festivala nacionalne drame i pozorišta kao referentne tačke našeg teatra, jak tekstualni predložak koji omogućava razvijanje maštovite glumačke igre i rediteljskog promišljanja, aktivan odnos prema vremenu i predstave koje se tiču publike - naveo je.

Slika iz predstave Profesionalac Foto: Jakov Simović

Izbor predstava zvanične selekcije ovogodišnjeg Sterijinog pozorja, kako ističe Goncić, pokazuje različite pozorišne poetike, ali zajednički kvalitet svih je doslednost u iznošenju sopstvenog teatarskog izraza.

Stoga će se na repertoaru naći "Moje pozorište" u produkciji Ateljea 212, "Centrala za humor" Narodnog pozorišta u Beogradu, "Gospođa ministarka" u izvođenju Slovenskog narodnog gledališta Maribor, "Gospa Nola" Srpskog narodnog pozorišta, "Šine" Narodnog pozorišta Republike Srpske,"Profesionalac" Zvezdara teatra, "Bez buke od dva do šest" Hartefakt kuće i "Zašto se smeje?" Narodnog pozorišta Sombor.

Promene

Predstava Bez buke od dva do šest Foto: Nebojša Babić

Razlika u odnosu na prethodne godine odnosi se na činjenicu da u ovogodišnjoj selekciji nema stranih komada, te da je fokus na domaće autore i produkcije.

- Ovogodišnji program biće realizovan bez međunarodne selekcije "Krugovi", te je fokus u potpunosti usmeren na domaće autore i produkciju, čime Sterijino pozorje dodatno naglašava svoju osnovnu misiju - afirmaciju nacionalne drame i savremenog pozorišnog izraza - zaključuje selektor Svetislav Bule Goncić.

