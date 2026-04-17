Vekovi ga skrivali, a jedan čovek ovih dana uočio i otkrio: Na "Anđelkinoj kapiji" u Trebinju pronađen natpis
"Anđelkinu kapiju"u Trebinju godišnje obiđe hiljade turista. Reč je o imenu lika iz TV serije "Ranjeni orao" čija se radnja, delimično, dešava i u Trebinju. Meštani Trebinja su na ovoj staroj ogradi zamenili kapiju i prozore, a ispred postavili postavili turističku informativnu tablu, klupe i zasadili cveće.
Ipak, ko zna koliko ljudi dnevno prođe tuda i u uz svu novostečenu popularnost, tek ovih dana primećeno je nešto na kapiji, što niko ranije nije uočio.
Sve je objavio Goran Komar, lekar, istoričar i publicista. Kako navodi, na Anđelkinoj kapiji uočen je natpis.
"Ovih dana јe g. Aleksandar Milićević uočio natpis, a članovi Zadužbine Knez Miroslav Humski iz Trebinja Milan, Aleksandar, Danko i Goran su јutros fotografisali natpis".
"U gornjem redu stoјi poruka: "Božјa volja", ili: "Ono što Alah želi", a u donjem, oznaka godine po islamskom kalendaru koјa odgovara periodu: 1769-1770. U pitanju јe čest natpis u islamskoј tradiciјi".
"O sadržini natpisa smo se obavestili kod prof. dr Darka Tanaskovića. Tokom XVIII veka dogodili se se veliki građevinski radovi u Trebinju".
Inače, glumica Sloboda Mićalović nije ulazila u dvorište iza ove kapije,već u dvorište sasvim druge kuće u Birčaninovoj ulici, u centru Beograda. Ipak zahvaljujući ovoj seriji, a potom i istoimenom filmu Zdravka Šotre, kapija je postala brend grada na Trebišnjici.
