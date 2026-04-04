Slušaj vest

Glumca Predraga Prežu Milinkovića možda ne znate po imenu, ali njegovo lice sigurno pamtite.

On je verovatno najpoznatiji epizodista sa ovih prostora, koji je više od 35 godina u vašim omiljenim filmovima i serijama igrao batlere, obućare, poslastičare, psihologe, mesare i mnoga druga zanimanja.

Pogledajte u galeriji fotografije iz brojnih rola koje je odigrao:

1/16 Vidi galeriju Predrag Preža Milinković Foto: Printscreen/Youtube

Malo ko zna da Preža zapravo nikada nije studirao glumu. Bio je apsolvent na Filozofskom fakultetu, ali je bio veliki filmofil i put ga je naveo na tu stranu. Govorio je četiri strana jezika.

Jednom prilikom je pojasnio da za njega znači da je profesionalan filmski epizodista onaj ko ne bira uloge već igra ono što mu se nudi, kao i da je to bolje nego da igra velike uloge.

Predrag Preža Milinković Foto: Printscreen/Youtube

Predrag Preža Milinković (1933-1998) zabeležen je u istoriji kinematografije kao najpoznatiji jugoslovenski filmski epizodista. Tihi gospodin čije lice jednostavno nije moguće zaboraviti ma koliko uloga bila mala.

Bio je poznat i po nadimku Dezmond zbog neverovatne fizičke sličnosti sa istoimenim batlerom iz klasičnog krimi stripa "Rip Kirbi" Aleksa Rejmonda (koga je i utelotvorio u ekranizaciji ovog stripa), a neki su ga znali i pod nadimkom "El Kabalero", pošto je jedno vreme bio odličan igrač flamenka.

Foto: Printscreen/Youtube

Jednom prilikom, na pitanje da li je ikada u karijeri odbio neku ulogu, Milinković je odgovorio: "Nisam, to nije u mojoj prirodi. Ja volim filmove i glumu i ne verujem da ću ikada odbiti neku ulogu".

U karijeri dugoj skoro 40 godina odigrao je više od 200 najraznovrsnijih filmskih uloga i više od 100 uloga odigranih u TV serijama, dramama i amaterskim filmovima. Sarađivao je sa oko stotinu reditelja.

Predrag Preža Milinković kao batler Sofronije u Srećnim ljudima

Ali, dok su ga domaći reditelji zatrpavali ulogama batlera i konobara, bio je glavni glumac u dva strana filma - i to krimi filma. U jednom od njih Preža je igrao glavnog gangstera.

Kada je reč o stranim produkcijama u kojima je igrao, one poprilično nadmašuju ta dva filma - Preža je odigrao oko 50 uloga u stranim filmovima, uglavnom u projektima nemačke B produkcije, ali snimao je i u u Francuskoj, Španiji, Italiji, Mađarskoj, Poljskoj, Austriji... Moglo mu se, govorio je četiri strana jezika (engleski, francuski, španski i italijanski).

Foto: Printscreen/Youtube

Usput je stajao uz glumačke veličine kakve su Đina Lolobriđida, Entoni Kvin, Orson Vels, Alen Delon... Nema sumnje, bio je velika zverka iako nikada nije isticao svoje ime.

Milinović je preminuo 1998. u 64. godini. Godinu dana ranije objavio je knjigu "Susreti" u kojoj opisuje susrete sa ljudima koji su mu se učinili posebno zanimljivim u toku rada na filmu. Tu je pisao kako je u Rusiji pio sa Robertom De Nirom, ili kako ga je zbunio proslavljeni reditelj Mikelanđelo Antonioni.

