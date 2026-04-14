Premijera predstave "Mala Frida", u produkciji Malog pozorišta "Duško Radović", biće održana u petak 17. aprila u 20 časova. Prve reprize zakazane su za subotu 18. aprila u 17 časova i nedelju 19. aprila u 12 časova.

Drama "Mala Frida" po tekstu Jelene Kovačić, u režiji Đurđe Tešić donosi priču o detinjstvu jedne od najznačajnijih umetnica 20. veka Fride Kalo. Kroz toplu i maštovitu scensku igru, predstava govori o prihvatanju različitosti, snazi mašte, prijateljstvu i hrabrosti da se bude svoj Namenjena deci i porodičnoj publici, "Mala Frida" kroz vizuelno bogatu scenografiju, muziku i pokret gradi svet u kome se prepliću stvarnost i fantazija, prateći devojčicu koja uči da prihvati sebe i otkrije sopstvenu snagu, navodi se u saopštenju za medije.

PODELA



Mala Frida: Nevena Kočović

Tata: Strahinja Blažić

Mama: Sunčica Milanović

Majmun: Filip Stankovski

Mačak: Mladen Vuković

Pablo: Mladen Lero

Izmišljena drugarica: Ivana Adžić

Reč rediteljke Đurđe Tešić

Predstava „Mala Frida“ nastala je po tekstu autorke Jelene Kovačić i govori o odrastanju najslavnije meksičke slikarke Fride Kalo. Kao devojčica od šest godina, Frida je preležala dečju paralizu, posle koje joj je jedna noga ostala tanja i kraća. Zbog toga joj se druga deca često rugaju.

U našoj predstavi Fridu zatičemo godinu dana nakon bolesti, okruženu ljubavlju roditelja i društvom svojih najdražih drugara — majmuna Fulang Čanga, mačka Perdita i izmišljene drugarice Brize. Ipak, Frida ima jednu tajnu želju. Ona mašta da ima prave, ljudske prijatelje i jednog dana ta želja joj se ostvaruje. Jedan neočekivani događaj poremetiće ustaljene odnose i Frida će biti u situaciji da još jače i odlučnije izabere svoj put. „Mala Frida“ je predstava o hrabrosti i odluci da se bude autentičan i svoj, o prevazilaženju strahova i predrasuda i o snazi mašte i prijateljstva.

Bonus video: Ogla Odanović o "Buhi"