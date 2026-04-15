Slušaj vest

Umetnica Ana Đapović ostvarila je značajan međunarodni uspeh izborom među laureate uglednog Lodz Abstract Art Festivala, koji će se održati od 8. do 23. maja 2026. godine u gradu Lođ, u Poljskoj.

U konkurenciji od čak 851 umetnika iz celog sveta, radovi Ane Đapović prepoznati su od strane međunarodnog stručnog žirija i uvršteni među nagrađene autore. Njeni radovi biće predstavljeni na centralnoj izložbi u renomiranom umetničkom prostoru OFF Piotrkowska Center.

Foto: Ustupljenje fotografije

Lodz Abstract Art Festival predstavlja platformu za promociju savremene apstraktne umetnosti i okuplja umetnike, kustose i galeriste iz Evrope i sveta.

Tema ovogodišnjeg festivala „Sensitivity of Form“ usmerena je na istraživanje odnosa između forme i percepcije, uz naglasak na lični, emotivni doživljaj umetnosti. Program se konceptualno oslanja na nasleđe Wassilyja Kandinskog, povezujući ga sa savremenim umetničkim praksama u različitim medijima.

Ova nagrada potvrđuje kvalitet umetničkog rada Ane Đapović, kao i njenu sve snažnijeu prisutnosti na savremenoj evropskoj umetničkoj sceni.

Ana Đapović Foto: Ustupljenje fotografije

Svečano otvaranje festivala zakazano je za 8. maj u 18 časova.

Biografija

Ana Đapović je slikarka iz Beograda. Diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti, odsek zidno slikarstvo. Do sada je izlagala samostalno i grupno u Srbiji i inostranstvu. Dobitnica je više nagrada i priznanja, uključujući i nagrade za slikarstvo na međunarodnim konkursima.

Njeno stvaralaštvo zasniva se na istraživanju teksture, slojevitosti i materijala kroz tehniku enkaustike i kombinovane medije.

Živi i radi u Beogradu.

