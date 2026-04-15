Predstava je nastala kroz rad sa mladima koji su na putu osamostaljivanja – iz domova, hraniteljskih porodica ili pred izlaskom iz sistema socijalne zaštite. Tokom prethodne četiri godine izvedena je 13 puta pred različitim publikama – mladima, stručnjacima i širom javnošću.

Presdstava Propuštena šansa

Svako izvođenje otvaralo je prostor za iskrenu razmenu sa publikom – bez obzira na to ko sedi u sali. Predstava redovno pokreće snažne reakcije i pitanja: o tome kako izgleda odrastanje u sistemu, šta znači izaći iz njega i gde je tu prostor za podršku.

„Propuštena šansa“ ne govori o okolnostima, već o odlukama i procesu osamostaljivanja. Kroz lična iskustva učesnika, predstava približava izazove sa kojima se mladi suočavaju kada ostanu bez formalne podrške.

Presdstava Propuštena šansa

U pitanju je predstava primenjenog pozorišta – autori su ujedno i izvođači na sceni, a važan deo izvedbe čini i interakcija sa publikom.

Ovo je ujedno i poslednja prilika da se predstava pogleda. Ulaz je slobodan.

Ne propustiteKulturaLekcija o hrabrosti za decu i roditelje: "Mala Frida" stiže pred beogradsku publiku
mala-frida-foto-nemanja-knezevic (7).jpg
KulturaBeogradski mališani na velikom karnevalu: Svetski dan pozorišta za decu i šta sve možete pogledati do 27. marta
Predstava Vuk i sedam jarića
KulturaDeca danas nemaju detinjstvo: Sergej Ćetković o predstavi "Lola, Mila i Zubić Vila" i novom izazovu
Sergej Ćetković
KulturaSergej Ćetković spremio predstavu za decu: "Lola, Mila i Zubić Vila" u "Dušku Radoviću"
Sergej Ćetković

 VIDEO: Predstava Koštana

Predstava Koštana - Borini pozorišni dani  Izvor: Kurir/T.S.