Poslednje izvođenje: Predstava mladih bez roditeljskog staranja, "Propuštena šansa", u Malom pozorištu "Duško Radović"
Predstava je nastala kroz rad sa mladima koji su na putu osamostaljivanja – iz domova, hraniteljskih porodica ili pred izlaskom iz sistema socijalne zaštite. Tokom prethodne četiri godine izvedena je 13 puta pred različitim publikama – mladima, stručnjacima i širom javnošću.
Svako izvođenje otvaralo je prostor za iskrenu razmenu sa publikom – bez obzira na to ko sedi u sali. Predstava redovno pokreće snažne reakcije i pitanja: o tome kako izgleda odrastanje u sistemu, šta znači izaći iz njega i gde je tu prostor za podršku.
„Propuštena šansa“ ne govori o okolnostima, već o odlukama i procesu osamostaljivanja. Kroz lična iskustva učesnika, predstava približava izazove sa kojima se mladi suočavaju kada ostanu bez formalne podrške.
U pitanju je predstava primenjenog pozorišta – autori su ujedno i izvođači na sceni, a važan deo izvedbe čini i interakcija sa publikom.
Ovo je ujedno i poslednja prilika da se predstava pogleda. Ulaz je slobodan.
VIDEO: Predstava Koštana