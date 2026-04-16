Da bismo preživeli, moramo se smejati: Premijera komada "Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji"
Na scenu Narodnog pozorišta u Nišu stiže komad "Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji" Bore Ćosića u režiji Milana Neškovića.
Autorski tim naglašava da je ključ opstanka ove zajednice smeh. Ne kao beg, već kao aktivna odbrana od straha, banalnosti i pritiska spoljnog sveta. Ono što je najvažnije za opstanak ove čudesne porodice, tog poslednjeg mesta u kome svaki život ima vrednost, jeste smeh. Smeh je štit od straha i tame, smeh je pesma slobodnog duha i odbrana od banalnosti. Da bismo preživeli, moramo se smejati, navode.
U predstavi igraju Milica Filić, Sanja Krstović, Aleksandar Marinković, Aleksandar Mihailović, Miloš Cvetković, Jasminka Hodžić, Maja Vukojević Cvetković, Bratislava Milić, Andrija Mitić, Stefan Mladenović, Danilo Petrović, Danilo Milenković i Aleksandar Stevanović.
- Prošlo je 56 godina otkako je roman "Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji" 1969. godine dobio Ninovu nagradu. Čvrsto utemeljen u vreme i prostor, subverzivan u odnosu na društveni sistem u kome je nastao, moglo se očekivati da će u tom vremenu i ostati. Kao svedočanstvo, kao književni dokument jednog istorijskog perioda, kao vredno i po formi izuzetno zanimljivo delo istorije književnosti. Mogao bi ovaj roman biti zanimljiv i sociološkim i društveno-političkim studijama kao argument da, ukoliko je cenzura u socijalističkoj Jugoslaviji zaista bila tolika koliko se danas insistira, onda ni ovaj roman, kao ni crni talas u umetnosti, u takvoj zemlji ne bi bili mogući - navode u saopštenju za medije.
Scenografiju je radio Gorčin Stojanović, kostim Marina Vukasović Medenica, muziku Božidar Obradinović, koreografiju Andrea Kulešević, dok je lektorka bila Nataša Ilić.
- Dobro veče, dobro došli u porodicu u permanentnoj revoluciji. U njoj se peva, svira, slika i čita, svaki zanat transformiše se u umetnost, svaki obrok u umetničko delo, a svaka izgovorena rečenica u stih. Sloboda iznošenja mišljenja, makar i najglupljih, najveće je bogatstvo! Zajedno s hlebom, sloboda je najvažnija stvar na svetu, a slobodan duh nesputano leti kuhinjom, skakuće po domaćim zadacima, drema u sakrivenoj knjizi iza furune, viri ispod jorgana i plazi se komšiluku.
Iako je premijera prvobitno trebalo da se desi 11. marta, zbog povrede jedne glumice je odložena, te je premijera kultnog dela Bore Ćosića obeležena kao centralni događaj aprila u niškom Narodnom pozorištu.