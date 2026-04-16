Na scenu Narodnog pozorišta u Nišu stiže komad "Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji" Bore Ćosića u režiji Milana Neškovića.

Autorski tim naglašava da je ključ opstanka ove zajednice smeh. Ne kao beg, već kao aktivna odbrana od straha, banalnosti i pritiska spoljnog sveta. Ono što je najvažnije za opstanak ove čudesne porodice, tog poslednjeg mesta u kome svaki život ima vrednost, jeste smeh. Smeh je štit od straha i tame, smeh je pesma slobodnog duha i odbrana od banalnosti. Da bismo preživeli, moramo se smejati, navode.



U predstavi igraju Milica Filić, Sanja Krstović, Aleksandar Marinković, Aleksandar Mihailović, Miloš Cvetković, Jasminka Hodžić, Maja Vukojević Cvetković, Bratislava Milić, Andrija Mitić, Stefan Mladenović, Danilo Petrović, Danilo Milenković i Aleksandar Stevanović.

Danilo Milenković igra nekoliko uloga



- Prošlo je 56 godina otkako je roman "Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji" 1969. godine dobio Ninovu nagradu. Čvrsto utemeljen u vreme i prostor, subverzivan u odnosu na društveni sistem u kome je nastao, moglo se očekivati da će u tom vremenu i ostati. Kao svedočanstvo, kao književni dokument jednog istorijskog perioda, kao vredno i po formi izuzetno zanimljivo delo istorije književnosti. Mogao bi ovaj roman biti zanimljiv i sociološkim i društveno-političkim studijama kao argument da, ukoliko je cenzura u socijalističkoj Jugoslaviji zaista bila tolika koliko se danas insistira, onda ni ovaj roman, kao ni crni talas u umetnosti, u takvoj zemlji ne bi bili mogući - navode u saopštenju za medije.



Scenografiju je radio Gorčin Stojanović, kostim Marina Vukasović Medenica, muziku Božidar Obradinović, koreografiju Andrea Kulešević, dok je lektorka bila Nataša Ilić.

